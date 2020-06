Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του ανοίγει ο Αμερικανός γκάρντ, ο οποίος δεν έφυγε με τον καλύτερο τρόπο από την Μπαρτσελόνα, αλλά συμφώνησε ήδη να μετακομίσει στο Μιλάνο. Ο Μάλκολμ Ντιλέινι θα είναι και με τη βούλα παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο, με την ιταλική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του για τα επόμενα δυο χρόνια.

«Θέλω μόνο να πω πόσο χαρούμενος και ενθουσιασμένος είμαι που αρχίζω ένα νέο ταξίδι και μια πρόκληση για τον εαυτό μου, ως ένα κομμάτι ενός πανίσχυρου πρότζεκτ, σε μια ιστορική ομάδα. Δεν βλέπω την ώρα να πάω στο νέο σπίτι μου, στην σπουδαία πόλη του Μιλάνου», τόνισε ο 31χρονος γκαρντ, στις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο. Από την πλευρά του, ο τζένεραλ μάνατζερ της ιταλικής ομάδας, Χρήστος Σταυρόπουλος, δήλωσε: «Ο Ντιλέινι είναι ένας καταξιωμένος παίκτης, που φέρνει στην ομάδα μας νοοτροπία νικητή και έχει μεγάλο κίνητρο. Είναι ένας παίκτης που ψάχναμε και είμαστε χαρούμενοι που είναι μαζί μας».

📝 “Entusiasta di far parte di questo progetto”: Malcom Delaney arriva a Milano ➡ https://t.co/ufCRa8hzIe

📝 “Happy and excited to be part of this prpject”: Malcom Delaney is coming to Milan ➡ https://t.co/l6JRdAm386#insieme #WelcomeMalcom pic.twitter.com/u2U8t181cA

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) June 2, 2020