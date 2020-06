Σαν σήμερα πριν 59 χρόνια έγινε ο πρώτος επίσημος αγώνας που καθιερώθηκε το τρίποντο, μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες στην ιστορία του παγκοσμίου μπάσκετ. Ήταν 5 Ιουνίου του 1961, όταν το American Basketball League (ABL), κατά την ηγεσία του Έιμπ Σάμπερσταιν, εφάρμοσε τον κανονισμό που έφερε επανάσταση στο άθλημα. Στην Ελλάδα καθιερώθηκε το 1985. Η πρώτη διοργάνωση των Ολυμπιακών αγώνων που καθιερώθηκε το τρίποντο ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988. Ο αρχικός κανονισμός προέβλεπε απόσταση 7,62 μέτρα μακριά από το καλάθι και αρχικά η προσαρμογή ήταν δύσκολη

Η πρώτη πραγματικά σημαντική εφαρμογή του τριπόντου, έγινε στο American Basketball Association (ABA), το μέγεθος του οποίου αποδεικνύεται από το γεγονός πως εκείνη την εποχή, ήταν το αντίπαλο δέος του ΝΒΑ. Συγκεκριμένα, το ΑΒΑ έψαχνε τρόπους προκειμένου να ξεπεράσει το ΝΒΑ σε φήμη και εμπορικότητα και ο κομισάριός του και θρύλος του ΝΒΑ, Τζορτζ Μάικαν, έφερε στο προσκήνιο το τρίποντο, μαζί με τις πολύχρωμες μπάλες και το χρονόμετρο των 30 δευτερολέπτων. Με τον τρόπο αυτό, το προϊόν του έγινε πιο ελκυστικό, με αρκετούς σταρ της εποχής να το επιλέγουν αντί του ΝΒΑ. Όπως και σήμερα η γραμμή των τριών πόντων δεν είχε ίσες αποστάσεις από όλα τα μέρη του γηπέδου καθώς από τη κορυφή η απόσταση ήταν 7.23 μέτρα ενώ από τις γωνίες 6.7 μέτρα. Μετά από το NBA ήταν η σειρά της FIBA να εισάγει στην Ευρώπη το τρίποντο το 1984 αλλά σε μικρότερη απόσταση στα 6.25 μέτρα.

Το 1979, το ΝΒΑ ζούσε άσχημες στιγμές , με τους οπαδούς και τους δημοσιογράφους να το εγκαταλείπουν. Οι φυλετικές διακρίσεις ανάμεσα στους παίκτες, αλλά και η χρήση ναρκωτικών από πολλούς εξ αυτών, εντοπίζονται ως οι κύριοι λόγοι. Ο τότε κομισάριος, Λάρι Ο’ Μπράιεν, σε μια προσπάθεια να στρέψει την προσοχή του Τύπου αλλού, εφάρμοσε το τρίποντο. Μια απόφαση που άλλαξε οριστικά το ΝΒΑ.

On this date in 1979, Chris Ford of the @celtics knocked down the first three-pointer NBA history with 3:48 left in the first quarter at Boston Garden. #NBAVault pic.twitter.com/73BuyxrumU

— NBA History (@NBAHistory) October 12, 2018