Restart στο ελληνικό πρωτάθλημα με τις ομάδες της καρδιάς σου στη Novasports Arena [vid] Σέντρα στις 6-7 Ιουνίου με ΑΕΚ – Παναθηναϊκός, Άρης – ΟΦΗ για τα Play Off και Πανιώνιος – Βόλος, ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης για τα Play Out. Η «Ώρα των Πρωταθλητών» στη σέντρα των Play Off.