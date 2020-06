Ένα απίστευτο βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου με τον κορυφαίο τενίστα στον κόσμο, Νόβακ Τζόκοβιτς να τραγουδάει και να παίζει τένις σε ηλικία 4 ετών. Μάλιστα, η αγάπη του για το άθλημα φαίνεται αισθητά σε αυτό το βίντεο, ενώ θα… λιώσετε με την προσπάθειά του να βγάλει μια μπάλα από την τσέπη του. «Είναι ωραίο να αναπολείς και κοιτάς πίσω στο ξεκίνημα, να θυμάσαι πώς ξεκίνησες», ήταν το σχόλιο του 33χρονου Σέρβου.

Хаха, добро је осврнути се на почетке… да се подсетите како је све кренуло. Био сам толико срећан што сам добио свој први рекет, погледајте моје лице ❤️🎾 @telegrafrs

It’s good to reminisce and look back at the beginning.. to remember how you started 😍 #priceless #truelove pic.twitter.com/9edscSn57Z

— Novak Djokovic (@DjokerNole) June 6, 2020