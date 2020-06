Ο άνθρωπος που βασικά θέλει από την Ελλάδα να κοουτσάρει τον Γιάννη Αντετοκούμπο σε Ολυμπιακούς αγώνες και όλα τα άλλα ας γίνουν στάχτη και μπούρμπερη ξαναχτύπησε.

Ο Ρικ Πιτίνο, ο Αμερικανός Hall of Famer προπονητής μίλησε σε ένα από τα πιο διαδεδομένα podcasts στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και μεταξύ άλλων κλήθηκε να σχολιάσει και την αντιπαλότητα που υπάρχει στην Ελλάδα, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό σε αντιπαραβολή με την ατμόσφαιρα που μπορεί να επικρατήσει σε ένα κολλεγιακό ντέρμπι του NCAA όπως μεταξύ του Duke και του North Carolina. «Όλες οι αντιπαλότητες που αναφέρθηκαν, ακόμη και το Duke – North Carolina, είναι αγώνες εκκλησίας αν κάποιος τα συγκρίνει με ένα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Πρώτα από όλα, πάγκος σου είναι προφυλαγμένος από υλικό που δεν σπάει, σαν αυτό που βάζουν στα γήπεδα του χόκεϊ. Γύρω από τον αγωνιστικό χώρο υπάρχει και προστατευτικό δίχτυ. Δεν μιλάμε για αγώνα ανάμεσα σε Τούρκους και Έλληνες, μιλάμε για αγώνα μεταξύ ελληνικών ομάδων. Οι Ολυμπιακοί, ευτυχώς, για κάποιο λόγο με εκτιμούσαν. Σε κάποιους άλλους “πράσινους” δεν έλεγαν ούτε γεια. Ίσως επειδή ήμουν ταυτόχρονα προπονητής της εθνικής τους ομάδας».

Ο Πιτίνο είπε πως «η σύζυγός μου στην αρχή μου λέει να πάω στην Ελλάδα γιατί το μπάσκετ είναι στο αίμα μου, αλλά την παραμονή των Χριστουγέννων ξυπνάει και μου λέει ότι δεν μπορώ να πάω. Μου είπε ότι γκούγκλαρε τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού και διάβασε ότι του είχε επιβληθεί πρόστιμο 300.000 δολαρίων, γιατί μετά από μια νίκη πήγε στα αποδυτήρια των διαιτητών και απείλησε τις μητέρες και τις κόρες όλων των διαιτητών και τους είπε ότι δε θα έφευγαν ζωντανοί από την Ελλάδα». Ο Γιαννακόπουλος είναι ένα ευγενικό και ήσυχο άτομο. Αλλά όταν αρχίζει το παιχνίδι είναι διαφορετικός. Αγαπά το μπάσκετ, καπνίζει 5 πακέτα τσιγάρα. Έχω άριστη σχέση. Ξοδεύει πολλά λεφτά, ανέφερε ο Ρικ Πιτίνο για τον απερχόμενο πρόεδρο του Παναθηναϊκού.

Ο Πιτίνο ωστόσο αναφέρθηκε στις επισκέψεις του «τριφυλλιού» στο ΣΕΦ λέγοντας πως χρειάζεται η αποστολή να περνάει κάτω από τις ασπίδες των ΜΑΤ, ενώ οι οπαδοί βρίζουν διαρκώς τις μητέρες τις κόρες και τις αδερφές των διαιτητών (αναφορές οι οποίες δυστυχώς είναι αληθείς για τα ελληνικά γήπεδα) για να προστατευτεί ενώ εξήγησε με λεπτομέρειες και τι συνέβη την τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο Φάληρο. Και εδώ προέβη σε μία σοβαρότατη καταγγελία που βέβαια «χωλαίνει» αρκετά στην τεκμηρίωση.

This week on World of Basketball w/ @franfraschilla,

former @paobcgr & current @IonaGaelsMBB head coach@RealPitino talks about the crazy Panathinaikos-Olympiacos rivalry (⬇️) & a whole lot more. Listen on @ApplePodcasts: https://t.co/1ieIQE0SRF pic.twitter.com/HbtahMblTH

— Christopher Tyler (@ChristosTyler) June 18, 2020