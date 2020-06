Λίβερπουλ Πρωτάθλημα: Και μαθηματικά εξασφάλισε την κούπα η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ. Η νίκη της Τσέλσι με 2-1 επί της Μάντσεστερ Σίτι στο ντέρμπι της 31ης αγωνιστικής της Premier League, έστεψε τους «κόκκινους» πρωταθλητές Αγγλίας επτά στροφές πριν από το φινάλε της σεζόν (86 βαθμούς έχει η ομάδα του Κλοπ έναντι 63 της δεύτερης Σίτι, διαφορά που δεν καλύπτεται στο υπόλοιπο της περιόδου). Δείτε τα στγμιότυπα:

Έγινε έτσι η πρώτη ομάδα που το καταφέρνει 7 αγωνιστικές πριν το φινάλε, ξεπερνώντας τις Γιουνάιτεντ (2000-2001) και Μάντσεστερ Σίτι (2017-2018), που το είχαν καταφέρει πέντε αγωνιστικές πριν τελειώσει η σεζόν.

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, η οποία χθες (24/06) είχε διαλύσει με 4-0 την Κρίσταλ Πάλας στο «Άνφιλντ» περίμενε το σημερινό ντέρμπι με το οποίο έπεσε η «αυλαία» της 31ης ημέρας. Ήθελε «γκέλα» της Σίτι στο «Στάμφορντ Μπριτζ», κάτι που συνέβη, καθώς οι «πολίτες» ηττήθηκαν από την Τσέλσι, που «καιγόταν» περισσότερο για το «τρίποντο», έτσι ώστε να αυξήσει στο +5 τη διαφορά της από τους διώκτες της στη μάχη για την κατάκτηση της 4ης θέσης.

Ο Πούλισιτς έδωσε το προβάδισμα στους Λονδρέζους στο πρώτο μέρος, αλλά με απευθείας φάουλ του Ντε Μπράιν το συγκρότημα του Πεπ Γκουαρντιόλα έφτασε στην ισοφάριση στις αρχές του β΄ μέρους. Στο 78΄ ο Γουίλιαν «έγραψε» το 2-1 με πέναλτι, σε φάση που αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα ο Φερναντίνιο της Σίτι. Με το σφύριγμα της λήξης στο Μερσεϊσάιντ ξεκίνησαν οι πανηγυρισμοί για τον 19ο τίτλο της Λίβερπουλ (απέχει, πλέον, έναν πίσω από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία βρίσκεται στην κορυφή).

Συγκινημένος ο Γιούργκεν Κλοπ συγκλόνισε τον κόσμο της Λίβερπουλ, λίγη ώρα μετά την μαθηματική εξασφάλιση του πρωταθλήματος της Premier League.

This man is everything that embodies Liverpool Football Club.

Ο Γερμανός προπονητής εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή και ξέσπασε σε δάκρυα ευτυχίας για το σπουδαίο κατόρθωμα, έχοντας στο διπλανό παράθυρο τον Κένι Νταλγκλίς, στον οποίο και αφιέρωσε τον τίτλο από κοινού με την έτερη δόξα του συλλόγου, Στίβεν Τζέραρντ.

«Είναι μια μίξη της ιστορίας του κλαμπ, βρήκαμε τον τρόπο να γράψουμε τη δική μας ιστορία και αυτό μας έδωσε πολλή δύναμη. Η ατμόσφαιρα μέσα και γύρω από την ομάδα, η ένταση με την οποία ζει ο καθένας το ποδόσφαιρο και από κει και πέρα κάναμε καλή δουλειά να κρατήσουμε τους παίκτες και να φέρουμε όσους ήρθαν. Είναι όλοι νικητές, δίχως να έχουν κερδίσει κάτι στο παρελθόν. Είναι εδώ και μπορούμε να νικάμε όλοι μαζί από δω και στο εξής».

Kenny’s tribute to an emotional Klopp turns into trance music that Klopp is trying to get a handle on pic.twitter.com/pU68VHLvKa

— Johnny Ward (@Ui_Maine) June 25, 2020