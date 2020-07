Την πορεία της ζωής του, εντός κι εκτός παρκέ, έως τον… Πειραιά με τίτλο «Charles Jenkins: This is my story», αφηγήθηκε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός ο Τσαρλς Τζένκινς. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρολεύκων» μίλησε για την απώλεια του αδελφού του, Καρίμ, την οποία δυσκολεύθηκε να διαχειριστεί, τους γονείς του που τον βοήθησαν να συνέλθει, τη σύντομη θητεία του στο ΝΒΑ, τον Τζέρεμι Πάργκο, ο οποίος του… σύστησε το ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς και την πρώτη γνωριμία του με τον νυν τεχνικό του Ολυμπιακού, Γιώργο Μπαρτζώκα. Τόνισε ότι η παρουσία του τελευταίου στο «τιμόνι» του πειραϊκού συλλόγου ήταν αρκετή για να επιλέξει τον Ολυμπιακό, ενώ χαρακτήρισε τεράστια ομάδα τους «ερυθρολεύκους».

Ο Αμερικανός γκαρντ δήλωσε «… ευλογημένος που θα έχω την ευκαιρία να παίξω σε μια τόσο μεγάλη ομάδα», χαρακτήρισε σπουδαίους τους Σπανούλη, Πρίντεζη και Παπανικολάου, ωστόσο δεν έκρυψε πως «… τα προηγούμενα χρόνια από τους αγαπημένους μου παίκτες ήταν ο Μάντζαρης».

«Ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ λόγω του πατέρα μου και του αδελφού μου. Ήμουν 12 ετών όταν έχασα τον αδελφό μου . Εκείνος ήταν 22 όταν δολοφονήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 2001. Από τότε οπότε έχω την ευκαιρία, φοράω το Νο22. Το κάνω για να τον τιμήσω, αλλά και ως μια υπενθύμιση για το πόσο σύντομη ήταν η ζωή του», είπε αρχικά το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού.

Όταν έπαιζε στους Φιλαδέλφεια 76ερς, ωστόσο, συνάντησε έναν παίκτη που έμελλε να του ανοίξει τους μπασκετικούς του ορίζοντες. «Ο Τζέρεμι Πάργκο είναι αδελφός μου! Ήμασταν μαζί στην Φιλαδέλφεια και δυστυχώς, όπως και εγώ, δεν είχε χρόνο συμμετοχής. Οπότε περνούσαμε πολύ χρόνο μαζί στον πάγκο, στην προπόνηση, παίζαμε ένας εναντίον ενός, μιλούσαμε πολύ γιατί ήμασταν στο ίδιο δωμάτιο… Εκείνος παρακολουθούσε πάντα την Μακάμπι Τελ Αβίβ μέσω κομπιούτερ. Δεν έχανε παιχνίδι. Εγώ τότε δεν ήξερα τίποτα για την Μακάμπι και το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Εκείνος με βοήθησε να μάθω. Μου μιλούσε για την Ευρώπη, μου έλεγε πως οι ομάδες εκεί έχουν τους καλύτερους φιλάθλους, για τους παίκτες που έπαιζαν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και για τις ευκαιρίες που σου δίνονται.

Φέτος, όμως, ο Τζένκινς εμφανίζεται έτοιμος να τα δώσει όλα με την «ερυθρόλευκη» φανέλα. «Ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένος όταν ήρθε η πρόταση από τον Ολυμπιακό. Ήταν μια προσφορά που σε καμία περίπτωση δεν μπορούσα να προσπεράσω. Δεν χρειάστηκε να σκεφτώ τίποτε, ούτε καν να ρωτήσω κάποιον για να συλλέξω πληροφορίες. Η παρουσία και μόνο του κόουτς Μπαρτζώκα μου ήταν αρκετή! Τον γνωρίζω πολύ καλά από την συνεργασία μας στην Κίμκι. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι ζητάει από εμένα και είμαι έτοιμος να ανταποκριθώ στον ρόλο που θα μου δώσει. Επιπλέον, ο Ολυμπιακός είναι τεράστια ομάδα. Γνωρίζω τα πάντα, την ιστορία, τους παίκτες! Είναι μια ομάδα που παρακολουθώ χρόνια και ξέρω πως φροντίζει τους παίκτες της. Πάντα ήμουν εξαιρετικά περίεργος για το πώς θα είναι η ζωή όντας μέλος του Ολυμπιακού. Πραγματικά ανυπομονώ να έρθω, να δουλέψω και να ξεκινήσουν οι αγώνες… Νιώθω πραγματικά ευλογημένος που θα έχω την ευκαιρία να παίξω σε μια τόσο μεγάλη ομάδα. Ο Σπανούλης είναι σπουδαίος, ο Πρίντεζης και ο Παπανικολάου επίσης. Δεν το κρύβω, όμως, πως τα προηγούμενα χρόνια από τους αγαπημένους μου παίκτες ήταν ο Μάντζαρης.

Ο Τζένκινς είναι από τους ελάχιστους παίκτες που δεν διαθέτει ούτε ένα λογαριασμό σε social media! Ερωτηθείς για το γεγονός αυτό, απάντησε: «Θεωρώ πως σου αποσπούν την προσοχή. Αν ασχολείσαι πολύ με αυτά, νιώθω πως σου παίρνουν κάτι από την απόλαυση της ζωής. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με τα social media όλη μέρα και ο χρόνος περνά. Και αν κάτι έχει αξία για όλους μας είναι ο χρόνος. Αυτόν το συγκεκριμένο χρόνο αντί να κάθομαι με ένα κινητό στο χέρι ποστάροντας φωτογραφίες μου, μπορώ να βρω κάτι πιο θετικό για να τον διαθέσω. Όπως να διαβάσω ένα βιβλίο, να μάθω να μαγειρεύω ή να είμαι έξω… Πρέπει να ζεις τη ζωή κάθε στιγμή, γιατί είναι πολύτιμη. Πλέον όλοι είναι συνεχώς στα τηλέφωνα τους και χάνουν την πραγματική ζωή και την διασκεδαστική της πλευρά. Παλεύουν να πιάσουν τη στιγμή αντί να τη ζήσουν».