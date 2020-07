Τριετές συμβόλαιο με τη Σέλτικ υπέγραψε ο Βασίλης Μπάρκας. Ο Έλληνας τερματοφύλακας είχε ταξιδέψει στη Γλασκώβη από την Τρίτη 28 Ιουλίου, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και αφού υπήρξε η συμφωνία της σκωτσέζικης ομάδας με την ΑΕΚ, προχώρησε και η συμφωνία με τον διεθνή ποδοσφαιριστή. Αναμένεται τώρα η παρουσίαση του Μπάρκα από τη νέα ομάδα του και την προσεχή Κυριακή αναμένεται να αγωνιστεί κόντρα στη Χάμιλτον.

Η Ένωση έκανε αποδεκτή την πρόταση των 5 εκατομμυρίων ευρώ, που με τα μπόνους μπορεί να φτάσει τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μπάρκας αγωνιζόταν στην ΑΕΚ τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έχοντας στο ενεργητικό του 111 εμφανίσεις.

🇬🇷 𝘽𝙖𝙧𝙠𝙖𝙨 𝙞𝙨 𝙖 𝘽𝙝𝙤𝙮! 🟢⚪️

Welcome to the #9INAROW Champions, Vasilis Barkas 🧤

The 26-year-old @EthnikiOmada international goalkeeper joins on a four-year contract! ✍️ pic.twitter.com/HkL8mmYlzz

— Celtic Football Club (@CelticFC) July 30, 2020