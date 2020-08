Στην Αυστρία και το Σάαλφελντεν, όπου θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας της Λίβερπουλ για τη νέα σεζόν κατέφτασαν οι παίκτες των Reds, ανάμεσα τους, φυσικά και ο Κώστας Τσιμίκας. Ο Έλληνας μπακ αφίχθη μαζί με τον Μο Σαλάχ στη βάση των Κόκκινων, λίγες ώρες αφού είχαν βγει μαζί για ψώνια, επιβεβαιώνοντας ότι έχουν γίνει κολλητοί με το καλημέρα της μεταγραφής του στους πρωταθλητές Αγγλίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αρχικός προορισμός ήταν η πόλη Εβιάν στη Γαλλία, ωστόσο, τα νέα μέτρα αποκλεισμού που πήρε η χώρα υποχρέωσαν τη Λίβερπουλ να αλλάξει πλάνα και να καταλύσει στην Αυστρία για να ξεκινήσει να δουλεύει, 28 ημέρες πριν από την έναρξη της νέας Premier League.



Ο Αιγύπτιος άσος της Λίβερπουλ, ανάρτησε μια φωτογραφία μαζί με τον Ελληνα αμυντικό στα social media. Πιθανότατα η φωτογραφία είναι τραβηγμένη από το αεροδρόμιο, μιας και οι δύο τους ταξίδευαν για την Αυστρία όπου ξεκινούν προετοιμασία με την Λίβερπουλ. Με αυτή τη φωτογραφία, ο Σαλάχ, έστειλε παράλληλα κι ένα μήνυμα στον άλλοτε συμπαίκτη και κολλητό του, Ντέγιαν Λόβρεν, ο οποίος αγωνίζεται πλέον για λογαριασμό της Ζενίτ, λέγοντας του χαρακτηριστικά πως δεν τον χρειάζεται πλέον, καθώς βρήκε νέο κολλητό στην ομάδα.

Mo Salah with new signing Kostas Tsimikas, and a message for @Dejan06Lovren! 🤣 #lfclive [ig] pic.twitter.com/BJxjcmsnc8

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) August 15, 2020