Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Γιούργκεν Κλοπ στην επίσημη ιστοσελίδα της Λίβερπουλ για το νέο απόκτημα των «κόκκινων», τον Κώστα Τσιμίκα. Ο προπονητής της Λίβερπουλ, από την Αυστρία, όπου βρίσκεται με την πρωταθλήτριας Αγγλίας για προετοιμασία, σημείωσε για μία ακόμα φορά τον ενθουσιασμό του για τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού.

«Ο Κώστας είναι μια μεταγραφή που δείχνει ακριβώς αυτό που ψάχνουμε, τι χρειαζόμαστε. Νομίζω ότι η αριστερή πλευρά δεν ήταν μια θέση όπου οι άνθρωποι θα είχαν σκεφτεί, ότι χρειαζόμαστε έναν άλλο παίκτη. Δούλεψε αρκετά καλά, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε κανένα ρίσκο ή πρέπει να πάρουμε όσο το δυνατόν λιγότερα ρίσκα. Οι δικοί μας πλάγιοι, με τον τρόπο που παίζουμε είναι τόσο σημαντικοί με τις δεξιότητες που έχουν, την ταχύτητα που έχουν, αυτά που κάνουν», ανέφερε.

