Η 23η Αυγούστου κανονικά θα έπρεπε να είναι μέρα χαράς για τον «θρύλο» του μπάσκετ Κόμπι Μπράιαντ και την οικογένεια του αλλά τελικα είναι μέρα μνήμης μιας και o θρύλος του ΝΒΑ, βιάστηκε να φύγει από τη ζωή τόσο νωρίς. Ο τεράστιος Black Mamba απεβίωσε στις 26 Ιανουαρίου 2020, σε ηλικία 41 ετών, μετά από την πτώση ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε, βυθίζοντας σε θλίψη όλο τον μπασκετικό πλανήτη. Και τα χειρότερα ακολούθησαν όταν η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι μαζί με τον πεντάκις πρωταθλητή του ΝΒΑ χάθηκε και η 13 ετών κόρη του, Τζιάννα-Μαρία, αλλά και ακόμη εφτά άτομα, φίλοι του ξεχωριστού θρύλου που μεγαλούργησε με την φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς αλλά και της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα τo TNT ετοίμασε ένα άκρως συγκινητικό βίντεο με μερικές από τις στιγμές του. Συγκεκριμένα συμπεριέλαβε μερικές από τις εμφανίσεις του αδικοχαμένου «Black Mamba» στις εκπομπές του ΤΝΤ, τις συνομιλίες με τον Σακίλ, τον Μπάρκλεϊ και τα υπόλοιπα μέλη του «Inside the NBA».

Χαρακτηριστικός και άκρως αντιπροσωπευτικός ο τίτλος: «Έφυγε αλλά δεν ξεχνιέται…» Και ούτε πρόκειται!

Mamba Forever.

In honor of Kobe’s birthday, NBA on TNT looks back at all of the memories with Mamba. pic.twitter.com/CN9vX9gq7p

— NBA on TNT (@NBAonTNT) August 23, 2020