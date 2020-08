Ένοχος για όλες τις κατηγορίες κρίθηκε ο Χάρι Μαγκουάιρ και οι δυο άλλοι κατηγορούμενοι από το τριμελές Πλημμελειοδικείο Σύρου, για όλα όσα προκάλεσαν την περασμένη εβδομάδα στη Μύκονο. Αναμένεται η ανακοίνωση των ποινών από το δικαστήριο σε βάρος του 27χρονου αμυντικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ώρα που δικαζόταν, κλήθηκε στην εθνική Αγγλίας για τα παιχνίδια του Nations League, αλλά δεν αποκλείεται μετά από αυτή την εξέλιξη να τεθεί εκτός ομάδας.

🚨 BREAKING 🚨 Harry Maguire found guilty of aggravated assault, resisting arrest and repeated attempts of bribery pic.twitter.com/YxYvp9gbR4 — Football Daily (@footballdaily) August 25, 2020

Ο Χάρι Μαγκουάιρ ενεπλάκη σε σκηνικό βίας στην Μύκονο και χτύπησε αστυνομικούς στην προσπάθεια του να διαφύγει. Η πλευρά του ποδοσφαιριστή υποστήριξε ότι δέχθηκε λάκτισμα στο πόδι από έλληνα αστυνομικό, ο οποίος φέρεται να του είπε: Τελείωσε η καριέρα σου. Αυτά κατήγγειλε μεταξύ άλλων ο συνήγορος του παίκτη στη διάρκεια της δίκης.

Η απέναντι πλευρά υποστήριξε ότι μόλις έφτασε ο Μαγκουάιρ στο αστυνομικό τμήμα, είπε: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ; Είναι ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Είμαι πολύ πλούσιος, θα σας δώσω χρήματα. Μπορώ να σας πληρώσω. Αφήστε μας, σας παρακαλώ, να φύγουμε». Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, αστυνομικοί μέσα στο τμήμα επιχείρησαν να κατευνάσουν τα πνεύματα, ωστόσο οι Άγγλοι που είχαν συλληφθεί όχι μόνο δεν ηρέμησαν, αλλά όπως υποστήριξε ο συνήγορος πολιτικής αγωγής έλεγαν: «Γ#$%$#, γ@#$%^ την αστυνομία». Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, ένας εξ αυτών έδωσε μια γροθιά σε έναν αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ.

Η δίκη είναι σε εξέλιξη στη Σύρο, ενώ ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν είναι παρών στη διαδικασία, καθώς έχει επιστρέψει στην πατρίδα του. Εκπροσωπείται από Έλληνα ποινικολόγο, ενώ στην δίκη βρίσκεται ο πατέρας του, Άλαν. Παρών και κατηγορούμενος είναι και ο αδερφός του ποδοσφαιριστή.

Ο Μαγκουάιρ συνελήφθη στη Μύκονο κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του σε καυγά στο νησί και σε βάρος του, αλλά και του αδερφού του και φίλου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για σωματική βλάβη κατά συρροή και εξύβριση κατά συρροή. Επίσης, σε βάρος του 27χρονου και του φίλου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για δωροδοκία υπαλλήλου κατά συρροή και για το αδίκημα της βίας κατά υπαλλήλου. Η ποινή που αντιμετωπίζουν είναι μέχρι και τρία χρόνια φυλάκισης με το δικαίωμα αναστολής, κάτι που σημαίνει ότι δεν υπάρχει το ενδεχόμενο φυλάκισης.