Τη σπουδαιότερη νίκη της καριέρας της σημείωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης η Μαρία Σάκκαρη η οποία, στην πρώτη της αναμέτρηση με τη Σερένα Γουίλιαμς στο tour, κατάφερε να κερδίσει και να προκριθεί στα προημιτελικά του Western & Southern Open. Η εξαιρετική Σάκκαρη, αν και έμεινε πίσω στο σκορ και είχε απέναντί της το ίνδαλμά της, δεν έχασε τη ψυχραιμία της και με αντεπίθεση διαρκείας ολοκλήρωσε την ανατροπή με το εκπληκτικό 5-7, 7-6(5), 6-1, στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα στο Grandstand.

Αμέσως μετά από την μεγάλη της επιτυχία η Μαρία Σάκκαρη είπε μεταξύ άλλων: «Ήταν ένα παιδικό μου όνειρο που έγινε πραγματικότητα.Είναι μια τεράστια παίκτρια και μια σπουδαία γυναίκα. Για μένα είναι πρότυπο. Πραγματικά την θαυμάζω. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από τον τρόπο που διαχειρίστηκα το παιχνίδι».

"It's a dream come true… because she's a role model for me and for many other girls." 🙌@mariasakkari | #CInCyTENNIS pic.twitter.com/W1IcxgUscd

— wta (@WTA) August 26, 2020