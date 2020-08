Την απόλυτη στήριξη της διοίκησης απολαμβάνουν οι παίκτες των Μιλγουόκι Μπακς, για την επιλογή τους να μην αγωνιστούν στο ματς των Play Offs του ΝΒΑ με τους Ορλάντο Μάτζικ, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αστυνομική βία και τις κοινωνικές ανισότητες στις ΗΠΑ. Ο αντιπρόεδρος των Μιλγουόκι Μπακς, Άλε Λάσρι, γιος του ιδιοκτήτη της ομάδας, Μαρκ Λάσρι, έσπευσε αμέσως μετά την ιστορική απόφαση των παικτών των “ελαφιών” να μην αγωνιστούν στο 5ο ματς της σειράς των προημιτελικών των Play Οffs με τους Μάτζικ, να στηρίξει απόλυτα την επιλογή τους.

“Κάποια πράγματα είναι μεγαλύτερα από το μπάσκετ. Η στάση μας απόψε, η στάση των παικτών και του οργανισμού, δείχνει ότι κουραστήκαμε, μπουχτήσαμε. Αρκετά. Πρέπει να έρθει η αλλαγή. Είναι εξαιρετικά περήφανος για τους άνδρες μας, τους υποστηρίζουμε στο 100% και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε για να έρθει η πραγματική αλλαγή” έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο Άλεξ Λάσρι.

Some things are bigger than basketball. The stand taken today by the players and org shows that we’re fed up. Enough is enough. Change needs to happen. I’m incredibly proud of our guys and we stand 100% behind our players ready to assist and bring about real change

