Eνα τρομακτικό ατύχημα είχαν στον 10ο γύρο του βελγικού Grand Prix ο Αντόνιο Τζοβινάτσι της Alfa Romeo και ο Τζορτζ Ράσελ της Williams. O Ιταλός έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του μπαίνοντας στο τρίτο sector του σιρκουί του Σπα, με τον Βρετανό να ακολουθεί, να μην καταφέρνει να αποφύγει μια ρόδα που βρισκόταν στο οδόστρωμα και να βλέπει και εκείνος τον αγώνα του να ολοκληρώνεται.

Οι υπόλοιποι οδηγοί αναγκάστηκαν στον 11ο γύρο να περάσουν πάνω από τα συντρίμμια, μέχρι να βγει το safety car για να καθαριστεί η διαδρομή. Ευτυχώς και οι δύο οδηγοί βγήκαν αμέσως από τα μονοθέσιά τους, με τον Ράσελ να αισθάνεται χαρούμενος για την ύπαρξη του halo καθώς η ρόδα του Τζοβινάτσι θα μπορούσε να δημιουργήσει πολύ σοβαρότερα προβλήματα από μια σύγκρουση και μια εγκατάλειψη.

Safety Car ⚠️

Giovinazzi spins into the wall, and a stray wheel sends Russell into the barriers 💥

Both drivers okay 👍

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) August 30, 2020