«Όλη αυτή η κατάσταση με άφησε πολύ λυπημένο και άδειο. Λυπάμαι πολύ που προκάλεσα τόσο άγχος. Ζητώ συγνώμη από το U.S. Open και όλους όσοι σχετίζονται με τη συμπεριφορά μου». Με αυτά τα λόγια, στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, απολογήθηκε ζητώντας συγγνώμη για την ενέργειά του, όταν απογοητευμένος, μετά από τρία χαμένα break-points στο πρώτο σετ (6-5), πέταξε με δύναμη το μπαλάκι και αυτό… κατέληξε στον λαιμό της επόπτριας γραμμής, οδηγώντας φυσικά στον αποκλεισμό του από την συνέχεια του τουρνουά.

«Πρέπει να επιστρέψω μέσα μου και να εργαστώ για την απογοήτευσή μου και να την μετατρέψω σε μάθημα για την ανάπτυξη και την εξέλιξή μου ως παίκτης και ανθρώπινο ον», πρόσθεσε στη δήλωσή του στο Instagram. Δεν υπήρχε αμφιβολία, ότι ο Τζόκοβιτς, ο οποίος δεν παραβρέθηκε στην συνέντευξη Τύπου, την χτύπησε ακούσια, και γρήγορα έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη, αλλά ήταν μια σαφής παραβίαση των κανόνων του Grand Slam.

Novak Djokovic defaulted from U.S. Open after he accidentally hit a line judge in the throat with a tennis ball. pic.twitter.com/PpuxzkybVv

— Breaking911 (@Breaking911) September 6, 2020