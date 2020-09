Με δύο έμπειρους δημοσιογράφους στο τιμόνι, τον Γιώργο Χελάκη και τον Γιώργο Κογακλίδη ένας νέος αθλητικός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται να πάρει σημαντικό μερίδιο από Sportfm και ΕΡΑ σπορ. Ανακοίνωσε μάλιστα επισήμως και το εβδομαδιαίο του πρόγραμμα που θα αρχίσει να εκπέμπει το πρόγραμμά του την Τρίτη 15/09 στην συχνότητα του πρώην μουσικού σταθμού «Στυλ FM». ΟOverFM 104,9, θα καλύψει σίγουρα και το κενό που άφησε το κλείσιμο του Sport24Radio τον Μάρτιο.

Αναλυτικά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του σταθμού έχει ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

05:00 – 08:00 Overdose Βασίλης Γερασίμου / Δημήτρης Μαχαίρας

08:00 – 10:00 Pull Over Βασίλης Μοιρώτσος / Μαριλένα Καλόπλαστου / Τόλης Λεούσης

10:00 – 12:00 Overall Μένιος Σακελλαρόπουλος / Λένα Καραλή

12:00 – 14:00 Overlap Σωτήρης Κωσταβάρας / Στέφανος Αβραμίδης

14:00 – 16:00 Over Budget Διονύσης Βερβελές / Κώστας Γκόντζος / Κώστας Τσίλης

16:00 – 18:00 Overage Γιώργος Χελάκης / Γιώργος Κογκαλίδης

18:.00 – 19:00 «Παίξε Over» (στοίχημα)

19:00 – 20:00 Overwatch Αντώνης Σαούλης (Αθλητικό δελτίο ειδήσεων)

20:.00 – 22:00 Over and Above Αλέξανδρος Σόμογλου (Μαγκαζίνο)

22:00 – 00:00 Game Over Λάμπρος Γκαραγκάνης

00:00 – 02:00 Ελήφθη Over Χρήστος Σούτος / Δημήτρης Γρηγορόπουλος

02:00 – 05:00 Hangover Σωτήρης Γεωργίου

Καθημερινά και κάθε ώρα το δελτίο ειδήσεων θα εκφωνούν η Μαρία Καούκη και η Έλενα Φάκου.

Κάθε Δευτέρα η εκπομπή «Ελήφθη Over» θα μεταδίδεται στις 22:00-24:00.

Κάθε Δευτέρα στις 00:00-02:00 θα μεταδίδεται η εκπομπή «Over Music» με τον Άρη Λεούση.

Να ευχηθούμε στους συναδέλφους καλοτάξιδο και με επιτυχία