O Λιούις Χάμιλτον πανηγύρισε την έκτη νίκη του στη Formula 1. Ο Βρετανός ήταν με διαφορά ο καλύτερος οδηγός στον χαοτικό αγώνα του Μουτζέλο, και μαζί με τον Βάλτερι Μπότας έκαναν το 1-2 για τη Mercedes. Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Αλεξάντερ Άλμπον της Red Bull, που ανέβηκε στο βάθρο για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Στην αρχή του αγώνα ο Μπότας πέρασε τον Χάμιλτον και ο Σαρλ Λεκλέρ ανέβηκε στην τρίτη θέση. Ο Μαξ Φερστάπεν είχε αργή εκκίνηση στον πρώτο γύρο και χτυπήθηκε από τον Κίμι Ραϊκόνεν, που είχε κάνει σάντουιτς μαζί με τον Ρομαίν Γκροζάν τον Πιέρ Γκασλί. Οι Φερστάπεν και Γκασλί εγκατέλειψαν από τον αγώνα, ενώ σε όλο τον χαμό που δημιουργήθηκε ο Κάρλος Σάινθ έκανε τετακέ και τον χτύπησε ο Σεμπάστιαν Φέτελ που δε μπορούσε να τον αποφύγει.

Το αυτοκίνητο ασφαλείας βγήκε στην πίστα μέχρι να καθαριστεί, αλλά όταν έφυγε επικράτησε πάλι το χάος. Ο Μπότας άργησε πολύ να επιταχύνει όταν βγήκε η πράσινη σημαία και οι οδηγοί πίσω του δε πρόλαβαν να φρενάρουν. Οι Σάινθ, Μάγκνουσεν, Λατιφί και Τζιοβινάτσι εγκατέλειψαν και ο αγώνας διεκόπη.

Στην επανεκκίνηση ο Χάμιλτον πέρασε τον Μπότας για να ξαναπάρει την πρώτη θέση, ενώ ο Λεκλέρ δε μπόρεσε να κρατήσει πίσω τα γρηγορότερα μονοθέσια, και την τρίτη θέση πήρε ο Λανς Στρολ, αλλά την έχασε αργότερα από τον Ντάνιελ Ρικιάρντο. Με 16 γύρους να απομένουν ο Στρολ κυνηγούσε τον Ρικιάρντο αλλά ένα κλατάρισμα τον έστειλε στον τοίχο με μεγάλη ταχύτητα και ο αγώνας διεκόπη για ακόμα μια φορά.

Στην τρίτη και τελευταία εκκίνηση του αγώνα ο Ρικιάρντο πετάχτηκε μπροστά από τον Μπότας και πήρε τη δεύτερη θέση, αλλά ο Φινλανδός ξαναπέρασε τη Renault ένα γύρο αργότερα. Ο Αυστραλός δεν κατάφερε να κρατήσει πίσω του ούτε τη Red Bull του Άλμπον.

Ο Χάμιλτον πήρε τελικά την 90η νίκη της καριέρας του χωρίς να απειληθεί από τον Μπότας. Ο Άλμπον πήρε το παρθενικό του βάθρο, ενώ οι Λεκλέρ και Φέτελ ήταν στην 8η και 10η θέση στο 1000ο γκραν πρι της Ferrari.

Lap 1 chaos at Mugello – and early exits for Max Verstappen and Pierre Gasly 🙈 💥#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/k6YtcV0maU

— Formula 1 (@F1) September 13, 2020