Για ακόμη μια ακόμη μία φορά οι Νάγκετς απέδειξαν πως είναι μία από τις πιο σκληροτράχηλες ομάδες στο ΝΒΑ, διαθέτοντας τρομερή αυταπάρνηση. Το Ντένβερ βρέθηκε να χάνει από τους Κλίπερς με 19 πόντους διαφορά (49-68), έδειχνε καταδικασμένο, αλλά δεν το έβαλε κάτω.

Στη συνέχεια πήρε μπρος, έπαιξε άμυνα, έβαλε μεγάλα σουτ και έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον εντυπωσιακό Νίκολα Γιόκιτς, έφερε τα πάνω-κάτω. Ο Σέρβος διεθνής σέντερ έδειξε την κλάση του. Μέτρησε 34 πόντους, 14 ριμπάουντ και 7 ασίστ, οδηγώντας τους Νάγκετς στην επικράτηση με 111-98. Άξιος συμπαραστάτης του ο Τζαμάλ Μάρεϊ με 21 πόντους. Πλέον, η πρόκριση στους τελικούς της Δύσης θα κριθεί στο 7ο και τελευταίο ματς της σειράς. Εκεί περιμένουν ήδη οι Λέικερς.

The @nuggets come back from 19 DOWN to erase a 3-1 series deficit and FORCE GAME 7 Tue. (9/15) at 9pm/et on ESPN!

Nikola Jokic: 34 PTS, 14 REB, 7 AST

Jamal Murray: 21 PTS (9-13 FGM)

Gary Harris: 16 PTS, 4 STL

Paul George: 33 PTS, 5 STL pic.twitter.com/HaQEL5ghgp

— NBA (@NBA) September 13, 2020