Για την τεράστια διάκριση του, ως MVP για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μίλησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε συνέντευξη του στο TNT. «Μη με αποκαλείτε MVP. Ξέρετε ποιος είναι ο στόχος και είναι διαφορετικός. Μην με πείτε MVP, μέχρι να γίνω πρωταθλητής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Greek Freak από την Αθήνα.

Την ανακοίνωση για το βραβείο έκανε μέσω Zoom στον Γιάννη Αντετοκούνμπο ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ. «Συγχαρητήρια, το τρόπαιο είναι ακριβώς πίσω μου και θα στο στείλω στην Ελλάδα», είπε με τον 25χρονο άσο να απαντά: «Ευχαριστώ, μην το στείλετε. Θα έρθω να το πάρω μόνος μου όταν αρχίσει η νέα σεζόν».

Η συζήτηση στη συνέχεια πήγε και στο μέλλον του Έλληνα σούπερ σταρ. Ο Αντετοκούνμπο έδειξε διάθεση να μείνει στους Μιλγουόκι Μπακς για πάντα τονίζοντας πως η πρώτη κουβέντα για την επέκταση του συμβολαίου του έγινε σε πολύ καλό κλίμα.

“As long as everybody’s fighting for the same thing … which is to be a champion, I don’t see why not to be in Milwaukee for the next 15 years.”

