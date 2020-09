Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Μουσά Βαγκέ, με την Μπαρτσελόνα να ανακοινώνει μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της πως ήρθε σε συμφωνία με τον Δικέφαλο του Βορρά για το δανεισμό του Μούσα Βαγκέ στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο 22χρονος Σενεγαλέζος δεξιός μπακ θα αγωνιστεί τη σεζόν 2020-21 στον Δικέφαλο με τη μορφή δανεισμού από τους μπλαουγκράνα, που θα καλύψουν εξ ολοκλήρου τα έξοδα του συμβολαίου του.

LATEST NEWS | Agreement with PAOK FC for the loan of @Moussa_WagueOff

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 21, 2020