Οι ερυθρόλευκοι παρουσιάστηκαν με κέφι και αισιοδοξία στον φακό, στην παρουσίασή τους στην Ευρωλίγκα, σε μια χρονιά όπου όλα είναι ”στον αέρα”. Ο Παπανικολάου μίλησε στην κάμερα και προχώρησε σε ενδιαφέρουσες δηλώσεις τόσο για την μεταγραφή του Κώστα Σλούκα και την νέα αγωνιστική ταυτότητα του Ολυμπιακού, όσο και για την πανδημία.

Για την μεταγραφή του Κώστα Σλούκα:

“Όχι δεν έβαλα το χεράκι μου στη μεταγραφή του Κώστα (γελάει). Ποια ομάδα δεν θα τον ήθελε στο ρόστερ της; Είναι ευλογία που τον έχουμε στο δικό μας. Είναι μία πολύ σημαντική προσθήκη για την ομάδα μας, το καταφέραμε. Πιστεύω όμως πως ισχύει και για τον ίδιο καθώς ήρθε σε ένα γνώριμο περιβάλλον και η προσαρμογή του θα είναι πιο άμεση”.

Για την πανδημία και τις χαμένες μέρες προπόνησης λόγω καραντίνας:

“Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Βάζεις τις βάσεις για όλη τη χρονιά. Όταν χάνεις ένα κομμάτι, αργείς να επανέλθεις. Ήταν μία δύσκολη περίοδος για μένα, αλλά σιγά σιγά επανέρχομαι. Το θέμα να καταλάβει ο κόσμος τη μεγαλύτερη εικόνα του κορωνοϊού. Έχεις οικογένεια, ανθρώπους που σε αγαπάνε. Έχουν το άγχος, την έννοια, όλα αυτά τα πράγματα που το κάνουν πιο δύσκολο. Η άλλη πλευρά του κορωνοϊού που μπορεί να σε φέρει σε δύσκολη θέση. Λένε νέος είναι, δεν τον πειράζει. Το θέμα είναι πως θα βρει τον κάθε οργανισμό”.

Για την νέα αγωνιστική ταυτότητα του Ολυμπιακού

“Έχουμε πολλά νέα πρόσωπα στην ομάδα φέτος. Θέλει υπομονή, θέλει πολλή δουλειά από όλους και για να βγει ένα καλό αποτέλεσμα χρειάζεται επιμονή”.

«Νομίζω πως είναι τόσο μεγάλη στιγμή που όλοι όσοι ήμασταν εκεί εκείνη την ημέρα ήταν σαν να το βάλαμε εμείς! Πραγματικά νομίζω πως δεν θα μπορούσε να υπάρξει εκείνη τη στιγμή από εκείνη τη θέση κάποιος άλλος από τον Γιώργο για να βάλει το σουτ και να γράψει ιστορία για το σύλλογο“.

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο:

“Είναι ένας παίκτης αυτού του βεληνεκούς, του ΛεΜπρόν, του Καουάι. Δείχνει το μεγαλείο του και το πόσο έχει δουλέψει. Δεν επαναπαύεται σε μία διάκριση, αλλά έχει την όρεξη να συνεχίσει να δουλεύει ώστε να διατηρηθεί ψηλά και νομίζω πως αυτό θα τον κρατήσει εκεί για να υλοποιήσει τη μεγάλη του επιθυμία: να κατακτήσει ένα δαχτυλίδι και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να το πετύχει γιατί το αξίζει”.

Ο Γιώργος Πρίντεζης αποφάσισε να διοχετεύσει την ενέργειά του σε κάτι…δημιουργικό:

After winning the ‘Play Of The Decade’ you have to find new ways to impress…

It’s the @olympiacosbc Media Day today 👀 pic.twitter.com/gKJQebkCe3

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 22, 2020