Με έναν εκπληκτικό Μπαμ Αντεμπάγιο που είχε 32 πόντους και 14 ριμπάουντ στην επίθεση κι εκπληκτική δουλειά στην άμυνα, οι Χιτ επικράτησαν των Σέλτικς με 125-113 και τελείωσαν τη σειρά των τελικών της Ανατολικής Περιφέρειας στο 4-2, επιστρέφοντας στους τελικούς του ΝΒΑ μετά από έξι χρόνια, εκεί που τους περιμένουν οι Λέικερς.

Στο ξεκίνημα του αγώνα, οι Χιτ έδειξαν να πατάνε καλύτερα. Μετά από ένα αρχικό 10-4, οι Σέλτικς επέστρεψαν μεν (14-15), αλλά η ομάδα του Σποέλστρα, συνέχισε να έχει τον έλεγχο δε, για το +6 στο τέλος της πρώτης περιόδου (33-27).

Οι Σέλτικς ήταν πιο στοχοπροσηλωμένοι στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, έπαιξαν καλύτερη άμυνα και παρά το προβάδισμα των Χιτ (55-48), επέστρεψαν με τον Γουόκερ για το 62-60 της ανάπαυλας.

Η ομάδα της Βοστώνης, πήγε να βρει μομέντουμ προβαδίσματος, στην αρχή της τρίτης περιόδου, (62-65), αλλά η αντίδραση των Χιτ ήταν πολύ καλή αρχικά και με τον Ιγκουντάλα να φτάνει τους 13 πόντους, προηγήθηκαν με 74-82. Πάλι όμως σε εκείνο το σημείο, οι Σέλτικς, έβγαλαν πολλή ενέργεια από την άμυνα τους και με Μπράουν-Σμαρτ, επέστρεψαν για το 88-86.

Όλα έδειχνα ότι στην τέταρτη περίοδο, θα είχαμε πολύ μεγάλη μάχη και κάτι τέτοιο, επιβεβαιώθηκε. Οι παίκτες του Στίβενς, πάντα με ενέργεια από την άμυνα, πήγαν στο +6 (90-96) με τον Μπράουν, αλλά με την… εμφάνιση του Χίροου και τον εξαιρετικό Αντεμπάγιο, οι Χιτ επέστρεψαν για το 101-100.

Adebayo lifts Miami to Finals! 💪@Bam1of1's playoff career-high 32 PTS, 14 REB help the @MiamiHEAT win Game 6 and advance to the #NBAFinals presented by YouTube TV!

MIA/LAL Game 1: Wednesday at 9pm/et on ABC pic.twitter.com/PjHNHdFDXQ

— NBA (@NBA) September 28, 2020