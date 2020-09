Σήμερα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ομόνοια, Τρίτη 29/9, στο ματς που θα δώσει το εισιτήριο για τους ομίλους του Champions League. Οι ερυθρόλευκοι στη πρώτη ”μάχη”, στο φαληρικό γήπεδο, είχαν πετύχει ένα υπέρ τους αποτέλεσμα, επικρατώντας με 2-0. Αυτό που πρέπει να κάνουν αν θέλουν την είσοδό τους στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, είναι να υπερασπιστούν αυτό το σκορ.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το κανάλι Cosmote Sport 1, στις 22:00.

Ο Ολυμπιακός θεωρείται το απόλυτο φαβορί για το αποψινό ματς, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την φόρμα του, όσο και το ”μαξιλαράκι ασφαλείας” που του προσφέρει το αποτέλεσμα της πρώτης φάσης. Άλλωστε, οι Πειραιώτες μετρούν 5 στις 5 προκρίσεις σε προκριματικά με τον Πέδρο Μαρτίνς στο ”τιμόνι” της ομάδας, και επιθυμούν την διεύρυνση του σερί τους. Αξίζει να σημειωθεί πως, αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να πάρει τη νίκη μέσα στην Κύπρο, ο Πορτογάλος τεχνικός θα φτάσει τις 15 νίκες. Έτσι, θα γίνει ο προπονητής με τις περισσότερες ευρωπαϊκές νίκες στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Ολυμπιακός έκανε γνωστή την αποστολή του, με τον Πέδρο Μαρτίνς να καταλήγει στους: Σα, Τζολάκης, Κρίστινσον, Ραφίνια, Χολέμπας, Μπα, Σισέ, Παπαδόπουλος, Σεμέδο, Μπουχαλάκης, Καφού, Καμαρά, Εμβιλά, Μπρούνο, Φορτούνης, Μασούρας, Ραντζέλοβιτς, Βαλμπουενά, Κάιπερς, Χασάν, Ελ Αραμπί.

Από την πλευρά της η Ομόνοια, δεν έκανε γνωστά τα ονόματα των παικτών που συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή. Υπενθυμίζεται ότι, αμέσως μετά την πρώτη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, δύο παίκτες της κυπριακής ομάδας διαγνώστηκαν με κορονοϊό. Αυτό τους αποκλείει κατευθείαν από την συμμετοχή τους στον αγώνα, ενώ τα ονόματά τους δεν έγιναν γνωστά.

Με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο Twitter, έγινε γνωστό πως η ομάδα θα παραταχθεί με τις μπλε εμφανίσεις:

Τα χρώματα μας για απόψε! ΠΑΜΕ ΘΡΥΛΕ! / Our team #colors for tonight! Let’s do this Olympiacos! 👊🏻⚽️#Olympiacos #UCL #OMOOLY #Legend #Football #Jersey pic.twitter.com/Z0g5DxoLVs

