Ήρθε η μεγάλη στιγμή της έναρξης της Ευρωλίγκας, μετά από 7 μήνες απρόοπτης διακοπής. Οι φίλοι του μπάσκετ αναμένουν το πρώτο τζάμπολ, σήμερα 1/10, ενώ οι ερυθρόλευκοι θα έχουν την…τιμητική τους, καθώς ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ (21:00, Novasports1). Ο ”κακός δαίμονας” των Πειραιωτών βρίσκεται σε μια νέα φάση, καθώς αποχώρησε από τον πάγκο η ”σημαία” της ομάδας. Ο λόγος, φυσικά, για τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, πρώην προπονητή της λιθουανικής ομάδας, ”μετακόμισε” στην Ισπανία, αναλαμβάνοντας το ”τιμόνι” των Καταλανών.

Δείτε το promo video για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις:

We Are Olympiacos and We Are Back! First Game of the @EuroLeague Season 2020-21: OlympiacosBC Vs @bczalgiris (01/10, 21.00). Let’s do this!!! 🔴⚪️ #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/j98MrgF36S

