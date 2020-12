Να σφραγίσει την τρίτη θέση στον όμιλο διεκδικεί απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Πόρτο, στο στάδιο ”Καραϊσκάκη”, που θα του επιτρέψει να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στο Europa League. Οι ερυθρόλευκοι διεκδικούν τη νίκη απέναντι στους ”Δράκους” (22:00, Cosmotesport 2), έτσι ώστε να μην απασχοληθούν με τις υπόλοιπες αναμετρήσεις, συνδυασμούς αποτελεσμάτων και σενάρια πρόκρισης.

Ο Πέδρο Μαρτίνς δεν ήρθε αντιμέτωπος με κάποια νέα απουσία, με τον Πορτογάλο τεχνικό να μην μπορεί να υπολογίσει στους Χασάν, Μπρούμα, Βαλμπουενά και Ντρέγκερ. Η αποστολή των Πειραιωτών:

Σα, Τζολάκη, Καραργύρη, Ραφίνια, Μπα, Σισέ, Σεμέδο, Παπαδόπουλο, Χολέμπας, Βινάγκρε, Σουρλής, Μπουχαλάκη, Εμβιλά, Ανδρούτσο, Καμαρά, Πέπε, Μασούρα, Ραντζέλοβιτς, Βρουσάι, Φορτούνη, Σουντανί και Ελ Αραμπί.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με την Πόρτο. / The squad players selected ahead of the match against @FCPorto. 🔴⚪️⚽#Olympiacos #UCL #OLYFCP #Football #SquadList @ChampionsLeague pic.twitter.com/b3NUXrPWY8

