Σε ξενοδοχείο με ειδικούς φρουρούς έχει στείλει τον Ρουμάνο διαιτητή, Σεμπάστιαν Κολτέσκου, η UEFA, η οποία φαίνεται να φοβάται για την ασφάλειά του, μετά το ρατσιστικό σχόλιο που έκανε στην χθεσινή αναμέτρηση μεταξύ Παρί Σεν Ζερμέν και Μπασάκσεχιρ, το οποίο και οδήγησε την τουρκική ομάδα να αποχωρήσει από το γήπεδο. Ο Κολτέσκου συνοδεύτηκε μέχρι το ξενοδοχείο του από 4 φύλακες, οι οποίοι θα φροντίσουν για την ασφάλειά του, μέχρι και την αποχώρησή του από τη Γαλλία.

Στη Ρουμανία, από την άλλη πλευρά, το γεγονός που έλαβε χώρα εχθές, 8/12, έχει φέρει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τη ζωή του Ρουμάνου, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο συναισθηματικά εύθραυστο, ο οποίος έχει προβεί σε απόπειρα αυτοκτονίας 2 φορές πριν 15 χρόνια. Συγκεκριμένα, τα εν λόγω δημοσιεύματα φέρνουν στο φως στοιχεία για την προσωπική ζωή του Σεμπάστιαν Κολτέσκου, σύμφωνα με τα οποία ο διαιτητής οδηγήθηκε στον μπαλκόνι του σπιτιού του με σκοπό να βάλει τέλος στη ζωή του, έπειτα από προβλήματα στον γάμο του, σε συνδυασμό με τον υποβιβασμό του ως διαιτητή. Σημειώνεται πως, η έγκαιρη παρέμβαση των γειτόνων του ήταν αυτή που τον ”συγκράτησε”.

Also, before anything, please consider the fact that Coltescu, the 4th ref, is an emotionally fragile person, having tried to take his own life 12 years ago. The case was big in Romania back then. https://t.co/82ZI9vggIi

— Emanuel Roşu (@Emishor) December 8, 2020