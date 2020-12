Στο στόχαστρο της ποδοσφαιρόφιλης κοινότητας βρίσκεται ο Σεμπάστιαν Κολτέσκου, μετά την ρατσιστική επίθεση σε βάρος του Πιέρ Γουεμπό, τον οποίο και αποκάλεσε ”μαύρο” κατά την διεξαγωγή της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Μπασάκσεχιρ, το απόγευμα της Τρίτης.

Σύμφωνα με την πληροφορίες της ιστοσελίδας Prosport, ο Ρουμάνος διαιτητής δήλωσε σε κοντινά του πρόσωπα πως «Προσπαθώ να είμαι εντάξει. Δεν πρόκειται να διαβάσω καμία ιστοσελίδα αυτές τις ημέρες. Όποιος με ξέρει, γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν είμαι ρατσιστής. Ελπίζω τουλάχιστον αυτό».

Υπενθυμίζεται πως, η UEFA έχει ξεκινήσει έρευνες για το περιστατικό που έλαβε χώρα στην Γαλλία, όπως ανακοίνωσε με ανάρτηση του επίσημου λογαριασμού της στο Twitter.

“Η UEFA είναι ενήμερη για το συμβάν στον αγώνα Champions League ανάμεσα στην Παρί και την Μπασακσεχίρ και διεξάγει έρευνα. Ο ρατσισμός και κάθε μορφής διάκριση δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο”, έγραψε.

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.

Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism

— UEFA (@UEFA) December 8, 2020