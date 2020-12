Η είδηση πως ο Πάολο Ρόσι έχασε τη ζωή του σε ηλικία μόλις 64 ετών, σκόρπισε θλίψη σε αθλητές, προπονητές και φιλάθλους του ποδοσφαίρου. Ο Ιταλός θρύλος άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Τετάρτης 9/12, καθώς έπασχε από ανίατη ασθένεια. Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή μετά τα μεσάνυχτα το ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι RAI Sport, στο οποίο ο Πάολο Ρόσι εργαζὀταν ως σχολιαστής.

Η UEFA προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση μέσω του λογαριασμού της στο Twitter, στην οποία και ανακοίνωσε πως θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή εις μνήμην του σπουδαίου ποδοσφαιριστή, που με την παρουσία του έκανε πιο πλούσιο το ιταλικό, αλλά και παγκόσμιο, ποδόσφαιρο. Μάλιστα, αναφέρεται και το Μουντιάλ του 1982, στο οποίο η Ιταλία έγινε πρωταθλήτρια κόσμου χάρη στα γκολ που σημείωσε ο Ρόσι.

A moment of silence will be held at all UEFA matches today, following the death of Italy’s World Cup hero, Paolo Rossi.

Top scorer at the 1982 tournament, Rossi netted 20 times in 48 matches for the Azzurri.

— UEFA (@UEFA) December 10, 2020