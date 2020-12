Η κλήρωση για τα οκτώ ζευγάρια στην φάση των ”16” του Champions League ολοκληρώθηκε, με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις και ντέρμπι στα νοκ – άουτ.

Η κληρωτίδα κατέληξε στα εξής ”ζευγαρώματα”:

Γκλάντμπαχ – Μάντσεστερ Σίτι

Λάτσιο – Μπάγερν

Ατλέτικο – Τσέλσι

Λειψία – Λίβερπουλ

Πόρτο – Γιουβέντους

Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν-Ζερμέν

Σεβίλλη – Ντόρτμουντ

Αταλάντα – Ρεάλ

Round of 16 draw ✔️

Which tie are you most excited for? 🤩#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/M6AqMYTygN

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 14, 2020