Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε τέλος στα σενάρια για το μέλλον του υπογράφοντας την ανανέωση του συμβολαίου του με τους Μιλγουόκι Μπακς για ακόμη πέντε χρόνια. Παρά το γεγονός ότι τον ήθελε ολόκληρο το NBA, ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν αλλάζει «σπίτι» μέχρι το 2026.

Ο Greek Freak αποφάσισε να μείνει στην ομάδα που τον επέλεξε στο Draft του 2013 και του άλλαξε τη ζωή, επεκτείνοντας τη συνεργασία τους, η οποία και ολοκληρωνόταν το ερχόμενο καλοκαίρι του 2021. Ο Γιάννης υπογράφει το μέγιστο βάσει κανονισμών συμβόλαιο, έναντι 228,2 εκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, ενώ θα εισπράξει και 28 περίπου εκατομμύρια για τη σεζόν που ξεκινάει την επόμενη Τρίτη. Πρόκειται φυσικά για το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ΝΒΑ.

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. 🤎🙏🏽 pic.twitter.com/895tCBE9RK

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 15, 2020