Τα βραβεία της FIFA ήταν διαφορετικά συγκριτικά με άλλες χρονιές, λόγω φυσικά της πανδημίας. Συγκεκριμένα, η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου οι υποψήφιοι μάθαιναν τον νικητή της κατηγορίας τους.

Τέσσερις παίκτες από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Μπάγερν Μονάχου, τρεις από την πρωταθλήτρια Αγγλίας, Λίβερπουλ και ένας από τις Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Γιουβέντους και Μάντσεστερ Σίτι περιλαμβάνονται στην κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν.

Η FIFA επέλεξε την καλύτερη ενδεκάδα της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, με τα ονόματα των Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο να ξεχωρίζουν.

🥁 Here is the FIFA @FIFPro Men’s #World11 2020:

Να σημειωθεί, πως στην κορυφαία εντεκάδα δε βρίσκεται ούτε ένας παίκτης από τη φιναλίστ του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν.

Αναλυτικά η καλύτερη ενδεκάδα:

Άλισον, Άρνολντ, Φαν Ντάικ, Ράμος, Ντέιβις, Κίμιχ, Ντε Μπρόινε, Τιάγκο, Μέσι, Λεβαντόφσκι, Ρονάλντο

Κορυφαίος τερματοφύλακας για το 2020 αναδείχθηκε ο Μάνουελ Νόιερ στα βραβεία της FIFA που διεξάγονται στη Ζυρίχη.

Ο Γερμανός τερματοφύλακας έπαιξε τεράστιο ρόλο στην περσινή τρομερά επιτυχημένη σεζόν της Μπάγερν Μονάχου, βοηθώντας τους Βαυαρούς να κατακτήσουν το Champions League για 6η φορά στην ιστορία τους, καθώς και το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, μαζί με το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Γερμανίας.

🏆 @Manuel_Neuer is #TheBest FIFA Men’s Goalkeeper 2020. Another trophy for ‘The Wall’! 🧱

«Ενα από τα καλύτερα χρόνια της καριέρας μου. Ηταν συναρπαστική η πορεία μας. Προσπαθώ πάντα να δίνω τα πάντα» δήλωσε ο Νόιερ για τη βράβευσή του, επικρατώντας των Άλισον και Όμπλακ.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αναδείχθηκε παίκτης της χρονιάς από τη FIFA. Ο Πολωνός επιθετικός είχε μια μυθική σεζόν με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, κατακτώντας το Champions League, το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Γερμανίας.

🏆 He’s done it! @lewy_official overcomes two of the greatest players in history to become #TheBest FIFA Men’s Player for the first time!

Πρωταθλήτρια Γαλλίας κι Ευρώπης μετά το Champions League με τη Λυών, παίκτρια της χρονιάς στα βραβεία του BBC. Οι διακρίσεις δεν έχουν τελειωμό για την Λούσι Μπρονς, η οποία κατέκτησε και το βραβείο «The Best», για την καλύτερη γυναίκα παίκτρια της χρονιάς από τη FIFA.

H 29χρονη Αγγλίδα κέρδισε τον τίτλο ανάμεσα στις Περνίλ Χάρντερ και Γουέντι Ρενάρ.

Ο killer των Βαυαρών έσπασε το δίπολο Λιονέλ Μέσι-Κριστιάνο Ρονάλντο, κατακτώντας επάξια τον τίτλο του κορυφαίου της σεζόν. Ο Πολωνός επιθετικός έκανε απίστευτα πράγματα σε όλη τη σεζόν, έχοντας σε 47 αναμετρήσεις με την ομάδα του Μονάχου, 55 γκολ και 10 ασίστ!

Στον Χέουνγκ-Μιν Σον δόθηκε το «Puscas Award» στα βραβεία της FIFA για το τρομερό γκολ του στο ματς της Τότεναμ με τη Μπέρνλι.

Ο Σον πέτυχε και επίσημα το κορυφαίο γκολ του 2020. Ο Νοτιοκορεάτης έκανε μια τρομερή κούρσα από τη μία περιοχή στην άλλη και σκόραρε απέναντι στη Μπέρνλι, ξεσπώντας σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

💨 Get in there, Sonny! Son Heungmin’s breathtaking goal against Burnley wins him the FIFA #Puskas Award 🥇

Αυτό το γκολ ψηφίστηκε ως το καλύτερο της χρονιάς, υπερτερώντας των Λουίς Σουάρες και Τζόρτζιαν Ντε Αρασκαέτα. «Έκανα μια πολύ καλή κούρσα, δεν ήταν ομαδική προσπάθεια, αλλά το χάρηκαν. Δεν πίστευα ότι ήταν ωραίο γκολ, αλλά όταν το είδα μετά είπα «Ναι, είναι υπέροχο. Ξεκίνησα από αρκετά πίσω», δήλωσε ο 28χρονος για τη βράβευσή του.

😍 A wonder goal from Son Heungmin… where have we seen that before, @SpursOfficial fans? 🤔

🗳️ Cast your vote for the #Puskas Award 👇 #TheBest | #FIFAFootballAwardshttps://t.co/gI6ctiog35 pic.twitter.com/3UX7hQF04T

— FIFA.com (@FIFAcom) December 6, 2020