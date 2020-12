Ο αθλητισμός είναι γνωστό πως πλήττεται σφόδρα από την πανδημία του κορονοϊού, με τις αναμετρήσεις να πραγματοποιούνται σε άδεια γήπεδα, που σε τίποτα δε θυμίζουν τις άλλοτε γεμάτες κερκίδες με οπαδούς και φίλους των ομάδων και του εκάστοτε αθλήματος. Μετά τα νέα περιοριστικά μέτρα που στοχεύουν στην μείωση της διασποράς του κορονοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι μοναδικές ομάδες που θα απολαμβάνουν την παρουσία των -έστω λιγοστών- οπαδών τους θα είναι οι Έβερτον και Λίβερπουλ.

New from government: Southampton and Brighton entering Tier 4 from Boxing Day. That leaves only two Premier League grounds allowed up to 2,000 fans allowed: Liverpool & Everton

