Αιμόφυρτος αποχώρησε για τα αποδυτήρια ο Καουάι Λέοναρντ μετά την αγκωνιά που δέχτηκε από τον Σερζ Ιμπάκα. Σχεδόν έξι λεπτά πριν το τέλος της τέταρτης περιόδου στην αναμέτρηση με τους Ντένβερ Νάγκετς, ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Κλίπερς δέχτηκε μία γερή αγκωνιά από τον συμπαίκτη του, Σερζ Ιμπάκα, στην διεκδίκηση ενός ριμπάουντ και σωριάστηκε αιμόφυρτος στο παρκέ.

Ο Λέοναρντ αιμορραγούσε από το στόμα και αποχώρησε άμεσα για τα αποδυτήρια, όπου του έγιναν οκτώ ράμματα, ενώ ο τεχνικός των Κλίπερς, Ταϊρόν Λου, εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την κατάσταση της υγείας του μετά το τέλος του παιχνιδιού.

Kawhi Leonard had 8 stitches to treat a mouth laceration after colliding with Serge Ibaka, the team says. After the game, coach Ty Lue said he believed Leonard will be “fine.”

— Malika Andrews (@malika_andrews) December 26, 2020