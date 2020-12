Απίθανος ο ΛεΜπρον Τζέιμς των Λέικερς. Στο παιχνίδι με του Μάβερικς εκτέλεσε ελεύθερη βολή και έκανε air ball . Όταν μάλιστα κλήθηκε από τους δημοσιογράφους να δικαιολογήσει την…αστοχία του ήταν απολαυστικός. «Όπως σας είπα και τις προάλλες, όταν πίνω κρασί το κρασί πάει αριστερά στο σώμα μου. Σούταρα την ελεύθερη βολή με το δεξί χέρι κι έτσι υπήρξαν παρενέργειες. Οπότε θα κοιτάξω να δω αν μπορώ να πιω κρασί και να το πάω δεξιά, ίσως έτσι με βοηθήσει στις ελεύθερες βολές και σουτάρω με λίγη περισσότερη δύναμη, ώστε να μη πετύχω το απόλυτο τίποτα. Θα δούμε. Ίσως χρειαστεί να πιω κι ανάποδα σαν βρυκόλακας. Θα δούμε»

LeBron James blamed the airball on the wine 😂🍷 pic.twitter.com/JSAAR8D1zj

