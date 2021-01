Ο πρώτος γύρος των προκριματικών για το Australian Open, ο οποίος μεταφέρθηκε στη Ντόχα, χαρακτηρίστηκε από την διαμάχη κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ του Ντένις Κούντλα και του Έλιοτ Μπενσετρί. Ο Αμερικανός Κούντλα νίκησε με 6-4, 6-3 τον Γάλλο, ο οποίος από την 1η Ιανουαρίου υπερασπίζεται τα χρώματα του Μαρόκου (χώρα του πατέρα του), μόνο που ο νικητής διαγνώστηκε θετικός στην Covid-19, μετά τη συνάντηση!

Το γεγονός προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια του Μπενσετρί, σύμφωνα με τον οποίο το αποτέλεσμα του τεστ στο οποίο είχε υποβληθεί ο αντίπαλός του έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. «Είχαν το αποτέλεσμα στο 5-3 του δεύτερου σετ» διαβεβαίωσε ο Νο 221 αθλητής της παγκόσμιας κατάταξης, σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε σε κοινωνικά δίκτυα.

This is weird

Elliot Benchetrit, who lost to Denis Kudla 6-4 6-3 in the AO qualifying R1, says that news that Kudla tested positive to COVID broke out at 5-3 in the second set…

…and Benchetrit was told later that if he had won the game for 5-4, he would have been through? pic.twitter.com/Dw4vRlPdTt

— Bastien Fachan (@BastienFachan) January 11, 2021