Μία ημέρα μετά, ο “Ίμπρα” θεώρησε πως έπρεπε να αποκαταστήσει το όνομά του μετά από σειρά κατηγοριών που δέχτηκε, με τον 39χρονο στράικερ να ξεκαθαρίζει πως τα όσα είπε στον Λουκακού την ώρα της κοκκορομαχίας τους δεν είχαν να κάνουν σε καμία περίπτωση με ρατσιστικά σχόλια.

“Στον κόσμο του ΖΛΑΤΑΝ δεν υπάρχει θέση για ΡΑΤΣΙΣΜΟ. Ανήκουμε όλοι στην ίδια ράτσα – είμαστε όλοι ίσοι!! Είμαστε όλοι παίκτες, κάποιοι καλύτεροι από κάποιους άλλους”, σχολίασε ο Ιμπραχίμοβιτς, δημοσιεύοντας ταυτόχρονα και ένα video που είχε ανεβάσει παλαιότερα στον λογαριασμό του στο Instagram, με ένα λευκό και ένα μαύρο αγόρι να τρέχουν το ένα προς το άλλο και αγκαλιάζονται.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race – we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 27, 2021