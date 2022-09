Ο αγώνας στο Misano World Circuit Marco Simoncelli ξεκίνησε με σύγκρουση ανάμεσα σε τρεις αναβάτες, οι οποίοι τέθηκαν αυτόματα εκτός αγώνα. Ακολούθησαν κι άλλες πτώσεις στους πρώτους γύρους, ανάμεσά τους και αυτή του Jack Miller από την πρώτη θέση, με τον Αυστραλό να συνεχίζει από την ουρά της κατάταξης.

Σε ό,τι αφορά την κορυφή, νικητής του GP Σαν Μαρίνο ήταν ο Francesco Bagnaia με Ducati. Ο Ιταλός εκμεταλλεύτηκε την πτώση του teammate του, πέρασε νωρίς τον Enea Bastianini (Ducati) και παρέμεινε μέχρι το τέλος του αγώνα στην κορυφή, παρά την ασφυκτική πίεση του τελευταίου. Ο μελλοντικός του teammate κατέληξε στη 2η θέση, ενώ ο Maverick Vinales (Aprilia) συμπλήρωσε το podium (3η θέση). Πολύ καλή εμφάνιση είχε ο Luca Marini με Ducati, ο οποίος τερμάτισε για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα στην 4η θέση.

Ο Fabio Quartararo με Yamaha ανέκαμψε μέχρι την 5η θέση, με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2021 να πραγματοποιεί ένα πολύ κρίσιμο προσπέρασμα στον Aleix Espargaro με Aprilia (6η θέση) για τη συνέχεια του φετινού Πρωταθλήματος. Ο Alex Rins με Suzuki ήταν στην 7η θέση, με τις ΚΤΜ των Brad Binder και Miguel Oliveira να καταλαμβάνουν τις θέσεις 8 και 11 αντίστοιχα. Ανάμεσά τους βρέθηκε ο Jorge Martin με Ducati στην 9η θέση και ο Alex Marquez με Honda στη 10η.

Ο Andrea Dovizioso με Yamaha τερμάτισε στη 12η θέση στον τελευταίο του αγώνα στο MotoGP. Ο Raul Fernandez με ΚΤΜ ολοκλήρωσε τον αγώνα στην πίστα του Misano στη 13η θέση, με τις Honda των Stefan Bradl και Takaaki Nakagami να έπονται στις θέσεις 14 και 15 αντίστοιχα.

