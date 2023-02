Πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ο «Βασιλιάς» χρειαζόταν 36 πόντους για να καταρρίψει το μυθικό ρεκόρ των 38,387 πόντων που είχε σημειώσει στην καριέρα του η θρυλική μορφή των Μπακς και των Λέικερς, με τον Λεμπρόν να σημειώνει 20 πόντους πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου.

Ο Λεμπρόν κατάφερε να σπάσει το ιστορικό ρεκόρ λίγο πριν την λήξη του τρίτου δωδεκάλεπτου της αναμέτρησης με τους Θάντερ, με τον «Βασιλιά» να σημειώνει τον 36ο πόντο που χρειάζονταν με το κλασσικό του fade away, σηκώνοντας στο πόδι την Crypto.com Arena!

Η αναμέτρηση, μάλιστα σταμάτησε για λίγα λεπτά, με τον τεράστιο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ να συγχαίρει τον «Βασιλιά» για την ιστορική του επίδοση, ενώ σύσσωμη η οικογένεια του Λεμπρόν, μπήκε στο παρκέ για να πανηγυρίσει μαζί του το ιστορικό του ρεκόρ, ενώ οι Λέικερς τον τίμησαν με ένα συγκινητικό video που έπαιξε στα μάτριξ του γηπέδου.

38,388 POINTS

LeBron James hits the fadeaway jumper to become the NBA’s all-time leading scorer! #ScoringKing pic.twitter.com/P5LyTZAZn3

— NBA (@NBA) February 8, 2023