Στιγμές τρόμου έζησαν στον αέρα οι Λος Άντζελες Κλίπερς του NBA, όταν το αεροπλάνο της ομάδας χτυπήθηκε από κεραυνό στον αέρα.

Σύμφωνα με τη Mirror, ο σταρ των Λος Άντζελες Κλίπερς, Μπόουνς Χάιλαντ, νόμιζε ότι θα πεθάνει όταν το αεροπλάνο τσάρτερ της ομάδας χτυπήθηκε από κεραυνό στον αέρα, ενώ κατευθυνόταν προς το Ντένβερ, στις 25 Φεβρουαρίου.

Το αεροπλάνο των Κλίπερς άρχισε να κουνιέται και να ταλαντεύεται, και λίγο αργότερα ακολούθησε ένας δυνατός κρότος. Το ESPN αναφέρει ότι κάποιοι από το προσωπικό είδαν μια λάμψη στη δεξιά πλευρά του αεροσκάφους, καθώς ο κινητήρας σίγησε απόκοσμα για μια στιγμή προτού ξαναβρυχηθεί.

Το αεροπλάνο έπεσε αρκετές φορές σε ύψος και ακούστηκαν κραυγές από τους επιβάτες, συνεχίζει το ρεπορτάζ, ενώ κάποιοι από τους επιβάτες περιέγραψαν την κατάσταση ως μια από τις χειρότερες στιγμές που έχουν βιώσει σε πτήση.

Ο γκαρντ των Κλίπερς Χάιλαντ φοβήθηκε για τη ζωή του. Μπαίνοντας στο Twitter, αναπολώντας τον εφιάλτη της πτήσης, είπε: «Νομίζαμε ότι είχε τελειώσει».

Ngl we thought it was over wit 😂😂🤦🏽‍♂️ https://t.co/iNoMpW9LmD

— Bones Hyland (@BizzyBones11) March 15, 2023