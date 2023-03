Η Ελλάδα ξεκινά την Παρασκευή (24/03) την προσπάθειά της να προκριθεί σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2014, με τον όμιλο με Γαλλία & Ολλανδία στα προκριματικά του Euro 2024 να είναι φυσικά ζόρικος, αλλά την Εθνική μας να έχει και δεύτερη ευκαιρία μέσω playoffs χάρη στην πρωτιά στο Nations League.

Σύμφωνα λοιπόν με το Gracenote Live, σελίδα στατιστικών της εταιρείας Nielsen, οι πιθανότητες της ομάδας του Γκουστάβο Πογέτ να βρεθεί στα γήπεδα της Γερμανίας του χρόνου υπολογίζονται στο 54,4%!

Συγκεκριμένα, το σχετικό γράφημα αναφέρει πως οι πιθανότητες απευθείας πρόκρισης είναι 15% (3,3% ως πρώτη και 11,6% ως δεύτερη), ενώ το να συμβεί αυτό μέσω των playoffs υπολογίζεται στο 39,4%.

Ολλανδία και Γαλλία έχουν από 94,3% και 92,5% αντίστοιχα, ενώ η Ιρλανδία ακολουθεί μετά την Ελλάδα με μόλις 15,7%.

Όσο για το Γιβραλτάρ; Του δίνουν… 0%!

🧮 – EURO 2024 qualification chances – Group B

>90% chance

🇳🇱Netherlands (ranked 3rd in the world)

🇫🇷 France (4th)

50 – 60% chance

🇬🇷Greece (46th)

Greece are certain of at least a play-off place.

Our World Football Ranking:https://t.co/LwFRwQ9Ltx #EURO2024 pic.twitter.com/7VsYMxjO2y

— Gracenote Live (@GracenoteLive) March 23, 2023