Για 12η φορά στην ιστορία του ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε Final Four της Euroleague και η πρωτάρα Μονακό είναι το εμπόδιό του προς τον μεγάλο τελικό του Κάουνας.

Με ένα video που ανήρτησε στα social media η ΚΑΕ Ολυμπιακός προανήγγειλε τον “μεγάλο” ημιτελικό με τη Μονακό. Το μονόλεπτο trailer έχει μουσικό «χαλί» στο ξεκίνημά του το “I want it all” των Queen.

The time has come!

F4 – Semifinal : #OlympiacosBC 🆚 AS Monaco (18:00)

Let’s do this!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #F4Glory pic.twitter.com/5eLfY47Gc4

— OLYMPIACOS BC (@Olympiacos_BC) May 19, 2023