Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεκίνησε με το δεξί στο φετινό Roland Garros επικρατώντας εύκολα με 3-0 επί του Κοβάσεβιτς.

Ωστόσο, ένα μήνυμα που έγραψε ο Τζόκοβιτς στην κάμερα προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στα social media με τα σχόλια να είναι ποικίλα.

Ο Σέρβος τενίστας έγραψε: «Το Κόσοβο είναι η καρδιά της Σερβίας. Σταματήστε τη βία», αναφερόμενος στα όσα συμβάνουν στο Κόσοβο και στις συγκρούσεις των Σέρβων με τους Αλβανόφωνους.

Όπως ήταν φυσικό, οι Σέρβοι αποθέωσαν τον συμπατριώτη τους, ενώ πολίτες από το Κόσοβο έστειλαν μηνύματα και ζητούν τον αποκλεισμό του κορυφαίου τενίστα από τη διοργάνωση, κάνοντας λόγο για πρόκληση.

#Djokovic never fails to expose his national chauvinism, spoiling the sport of tennis with unparalleled inflammatory slogans. @rolandgarros should disqualify him for using their tournament to promote racism. #disqualifydjokovic pic.twitter.com/nUkCXSENoV

— Lekë Batalli (@LBatalli) May 29, 2023