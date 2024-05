ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΜΑΣ



ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΝΗ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗ



ΧΡΥΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΥΛΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΟΞΑ

_______________________



RED FOR OUR PASSION



WHITE FOR OUR PURE LOVE



GOLD FOR OUR LEGENDARY HISTORY AND GLORY #Olympiacos100 #Olympiacos #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/WecxSyZ0vl