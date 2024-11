Στη Νέα Υόρκη ο Ρουσόπουλος για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Συμβουλίου της Ευρώπης και ΟΗΕ

Ανταπόκριση Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, βρέθηκε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Θοδωρής Ρουσόπουλος, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο διεθνών οργανισμών. Με την ευκαιρία της επίσκεψής του, ο κ. Ρουσόπουλος ανακοίνωσε τον σχεδιασμό της πρώτης διεθνούς συνάντησης στο Στρασβούργο, με κύριο αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη και τους κινδύνους που εγκυμονεί για τη δημοκρατία, όπως η παραπληροφόρηση και ο λαϊκισμός.



Σε δήλωσή του, ο κ. Ρουσόπουλος τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με τον ΟΗΕ για την αντιμετώπιση σύγχρονων παγκόσμιων προκλήσεων, όπως οι κοινωνικές ανισότητες, η εντεινόμενη βία, οι επιπτώσεις των πολεμικών συγκρούσεων και η ανάγκη για άμεσες περιβαλλοντικές δράσεις. «Αναζητούμε λύσεις σε μια ευρεία ατζέντα θεμάτων που αφορούν την ανθρωπότητα και το κοινό μας σπίτι, τον πλανήτη μας, ώστε να αποτρέψουμε την μετατροπή του σε έναν εχθρικό τόπο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η παρουσία του κ. Ρουσόπουλου στη Νέα Υόρκη σηματοδοτεί την έμπρακτη δέσμευση για διεθνή συνεργασία και συντονισμό σε κρίσιμα θέματα που απαιτούν παγκόσμιες απαντήσεις.

Μπαράζ επαφών

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατά την επίσκεψή του στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, συναντήθηκε - μεταξύ άλλων - με την Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Amina Al Mohammed, τον Under-Secretary-General for policy Guy Ryder, την Under-Secretary-General for Political and Peacebuilding Affairs RosemaryDiCarlo, τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών Philémon Yang, τον Διοικητή του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) Achim Steiner, την Αναπληρώτρια Εκτελεστική Διευθύντρια για τη Διαχείριση Πόρων, τη Βιωσιμότητα και τις Συνεργασίες του UN Women Kirsi Madi, καθώς και με τον Βοηθό Γενικό Γραμματέα για την Οικονομική Ανάπτυξη στο Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων (DESA) των Ηνωμένων Εθνών Navid Hanif.

Επιπλέον, ο κ. Ρουσόπουλος είχε συναντήσεις με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Τουρκίας στα ΗΕ Ahmet Yildiz, τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Λιθουανίας στα ΗΕ RytisPaulauskas, τον Αναπληρωτή Μόνιμο Αντιπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου στα ΗΕ James Kariuki και τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο του Λουξεμβούργου στα ΗΕ Olivier Maes.