Τρία παιχνίδια έχει ξεχωρίσει το Freetips247.com για τα Play Outs του Σαββάτου (06/04).

Πλούσια είναι η δράση το Σάββατο (06/04) με τα παιχνίδια των Play Outs για την Stoiximan Super League να ξεχωρίζουν. Το Freetips247.com προτείνει παρολί με τριάδα σε απόδοση 31.20.

Ξεκινώντας με την αναμέτρηση του Ατρομήτου με τον Πανσερραϊκό στο Περιστέρι στις 17:00. Παρότι ανώτερος, ο Ατρόμητος δεν κατάφερε να φύγει με τους τρεις βαθμούς από το Ηράκλειο κι έμεινε στο μηδέν με τον ΟΦΗ. Με αυτό το αποτέλεσμα, παρέμεινε στην όγδοη θέση της βαθμολογικής κατάταξης, έχοντας συγκεντρώσει 28 βαθμούς. Από την άλλη, ο Πανσερραϊκός, μετά την ήττα από τον Παναιτωλικό με 3-0, πανηγύρισε σπουδαίο τρίποντο την περασμένη αγωνιστική, καθώς επικράτησε 2-0 του Αστέρα στις Σέρρες. Έτσι «σκαρφάλωσε» στην 9η θέση με 27 βαθμούς και πλέον είναι στο -1 από τους Περιστεριώτες. Πάντως, ο Ατρόμητος δεν έχει ηττηθεί στους τελευταίους 6 αγώνες κι αυτό θα επιδιώξει να κάνει και σήμερα, με τη βοήθεια της έδρας του, στην οποία έχει απολογισμό 5-6-3. Από την άλλη, ο Πανσερραϊκός δεν πρόκειται να παραδώσει τόσο εύκολα τα όπλα του. Θα ρισκάρουμε με το Χ σε απόδοση 3.25. Ένα σημείο, το οποίο έχει επιβεβαιωθεί στις δύο τελευταίες μεταξύ τους συναντήσεις.

Καθαρίζει από ημίχρονο στο Αγρίνιο

Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στις 17:30, ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Βόλο στο Αγρίνιο. Τα «καναρίνια» ξεκίνησαν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους, επικρατώντας 3-0 του Πανσερραϊκού, ενώ την περασμένη αγωνιστική αναδείχθηκαν ισόπαλα, 1-1, με τον ΠΑΣ στα Ιωάννινα. Με τον ίδιο τρόπο έχει ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του σε αυτό το μίνι τουρνουά και η ομάδα της Μαγνησίας, αφού έχει 2/2. Αρχικά, πανηγύρισε τη νίκη κόντρα στον Αστέρα με 2-0 στην Τρίπολη και στη συνέχεια ακολούθησε το τρίποντο επί της Κηφισιάς με το εμφατικό 4-1. Τις δύο ομάδες τις χωρίζει ένας βαθμός, καθώς ο Παναιτωλικός είναι στην 12η θέση με 25 βαθμούς και ακολουθεί ο Βόλος με 24. Μάλιστα, ο Παναιτωλικός νικούσε στο ημίχρονο στους τελευταίους 4 αγώνες εντός έδρας στη διοργάνωση και γι' αυτό θα επιλέξουμε το 1 ημίχρονο σε απόδοση 3.00.

Η ιστορία δείχνει… Χ

Κλείνουμε την τριάδα μας, με την αναμέτρηση του ΟΦΗ κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα στις 20:00. Η ομάδα του Ηρακλείου προέρχεται από τρεις ισοπαλίες και στην διαδικασία των Play Outs αγνοεί τη νίκη, καθώς μετράει δύο κολλητά «Χ», χωρίς σκορ, κόντρα σε Κηφισιά και Ατρόμητο. Έτσι, σήμερα ο ΟΦΗ παραμένει στην 10η θέση της κατάταξης με 25 βαθμούς, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει με υποβιβασμό. Από την άλλη, ο ΠΑΣ Γιάννινα δεν έχει καταφέρει να σηκώσει κεφάλι. Μετά την ήττα με 3-2 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, ήρθε η ισοπαλία με 1-1 κόντρα στον Παναιτωλικό, με αποτέλεσμα να συνεχίζει να βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας έχοντας 19 βαθμούς. Το έργο του είναι εξαιρετικά δύσκολο κόντρα στην ομάδα του Ηρακλείου, η οποία βέβαια έφερε ισοπαλία στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες στη διοργάνωση. Κοιτώντας την ιστορία των αναμετρήσεων θα διαπιστώσει κάποιος ότι στα πέντε από τα έξι μεταξύ τους ματς, σημειώθηκε το «Χ», το οποίο και θα επιλέξουμε στην απόδοση 3.20.