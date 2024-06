Ένα ευχάριστο γεγονός ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες στην ελληνική βασιλική οικογένεια καθώς η πριγκίπισσα Θεοδώρα, κόρη του Τέως Βασιλιάς Κωνσταντίνου, πρόκειται να παντρευτεί στις 28 Σεπτεμβρίου 2024 με τον επί χρόνια αρραβωνιαστικό της. Το ζευγάρι επέλεξε για τόπο διεξαγωγής του γάμου τους την ελληνική πρωτεύουσα.

Η Θεοδώρα και ο επί πολλά χρόνια σύντροφός της, Αμερικανός δικηγόρος Matthew Kumar αρραβωνιάστηκαν τον Νοέμβριο του 2018. Οι δυο τους είχαν αναρτήσει μια φωτογραφία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου ανακοίνωναν το ευχάριστο γεγονός. Στέκονταν μπροστά από τη διάσημη γέφυρα Tower Bridge στο Λονδίνο.

«Οι λέξεις δεν μπορούν να εκφράσουν την ευτυχία και τον ενθουσιασμό μας. Ανυπομονώ να παντρευτώ αυτόν τον υπέροχο άντρα. "Σ 'αγαπώ Matt", έγραψε.

Οι δυο αποτυχημένες προσπάθειες γάμου

H Θεοδώρα, γνώρισε τον αρραβωνιαστικό της όταν μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να ακολουθήσει καριέρα ηθοποιού. Έγινε πιο γνωστή στις αμερικανικές οθόνες με τη συμμέτοχή στη δημοφιλή σαπουνόπερα The Bold and the Beautiful, υποδυόμενη την Alison Montgomery με το όνομα "Theodora Greece".

Σημειώνεται ότι ο γάμος είχε αρχικά σχεδιαστεί να γίνει το 2020 αλλά λόγω της παγκόσμιας πανδημίας του COVΙD αναγκάστηκαν να το αναβάλλουν μέχρι νεωτέρας. Το ζευγάρι σχεδίαζε να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας στο ελληνικό νησί των Σπετσών. Οι μεταγενέστερες προσπάθειες να παντρευτούν επίσης ματαιώθηκαν, με αποτέλεσμα το ζευγάρι να αναβάλει ξανά τον γάμο του.

Η τελευταία προσπάθειά τους ήταν να τελεστεί το μυστήριο στο Πόρτο Χέλι χωρίς όμως να μπορέσουν να το επικυρώσουν.