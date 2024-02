Στην SWOT Hospitality η διαχείριση του Cora Hotel & Spa

Mία ακόμα ισχυρή συνεργασία, αυτή τη φορά με την Bain Capital Special Situations ("Bain Capital”), ανακοίνωσε η SWOT Hospitality, η οποία αναλαμβάνει τη διαχείριση του πεντάστερου ξενοδοχείου Cora Hotel & Spa, στην Άφυτο, στη χερσόνησο της Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική.

Το πολυτελές ξενοδοχείο των 181 δωματίων ανακαινίστηκε πλήρως το 2023. Χτισμένο αμφιθεατρικά σε μια κατάφυτη πλαγιά, με ανεμπόδιστη θέα στον Τορωναίο κόλπο, το πολυτελές ξενοδοχείο συνδυάζει την παραδοσιακή αρχιτεκτονική με τις σύγχρονες ανέσεις, αποτείνοντας φόρο τιμής στην πνευματική κληρονομιά της περιοχής, σημειώνεται στην ανακοίνωση με αφορμή την συνεργασία.

Ο Στέλιος Κουτσιβίτης, Πρόεδρος της Swot Hospitality, εταιρείας διαχείρισης του ξενοδοχείου, δήλωσε: “Πιστοί στο όραμά μας να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της χώρας και στην τόνωση της ελληνικής οικονομίας, συνεχίζουμε τις συνεργασίες μας με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη νέα συνεργασία μας με την Bain Capital, που θα συμβάλει στην αναβάθμιση της πολυτελούς φιλοξενίας στην Ελλάδα, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και εμπειρίες.”

H SWOT Hospitality διαχειρίζεται ένα portfolio ξενοδοχείων αξίας 250 εκ. ευρώ στην Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη, και συνεργάζεται με τις πιο καταξιωμένες διεθνείς αλυσίδες ξενοδοχείων όπως η Hilton, η Marriott International Inc., η Hyatt Hotels Corporation, η Accor S.A., η Nikki Beach Hotels & Resorts έχοντας επίσης πιστοποίηση White Label Operator (WLO) από την Intercontinental Hotels & Resorts και την Leading Hotels of the World. Τα έμπειρα στελέχη της εταιρείας διαθέτουν σημαντικό track record υψηλών αποδόσεων και value creation, έχοντας συμβάλει στην εξαγορά, κατασκευή και διαχείριση μερικών από των πιο υψηλού κύρους ξενοδοχεία της περιοχής, συνολικά άνω των 3,500 δωματίων και αξίας πλέον του 1 δισ. ευρώ.