Οι ομάδες της Super League έχουν θέσει τους στόχους τους για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και θέλουν να κάνουν όσο καλύτερο «πλασάρισμα» γίνεται στα play off και play out της διοργάνωσης. Η λίγκα πραγματοποίησε ΔΣ την Τρίτη (23/01) και όπως ανακοινώθηκε, η κλήρωση για τα play off και play out του πρωταθλήματος, θα γίνει στις 4 Μαρτίου.

Διαβάστε την ανακοίνωση της λίγκας:

«Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Ομόφωνα εγκρίθηκε ο ορισμός των αγώνων 22ης έως και 26ης αγωνιστικής κανονικής περιόδου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών) και το πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League.

Ομόφωνα αποφασίστηκε ότι η Κλήρωση των Playoffs & Playouts Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών) θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024, με μικτό σύστημα, ήτοι ηλεκτρονική παραγωγή διαφορετικών σεναρίων και εν συνεχεία κλήρωση ενός εξ αυτών για τα Playoffs και ενός για τα Playouts.

Ομόφωνα εγκρίθηκαν οι κλειδάριθμοι Playoffs & Playouts Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών).

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε να απευθύνει αίτημα θεσμικής συνάντησης στον αρμόδιο Εισαγγελικό Λειτουργό, σε σχέση με το θέμα των χειραγωγημένων αγώνων, στην οποία θα παραστεί επιτροπή, αποτελούμενη από τον πρόεδρο και την αναπλ. πρόεδρο του Δ.Σ. της Super League και από εκπροσώπους των ΠΑΕ ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, καθώς και το Νομικό Σύμβουλο της διοργανώτριας.

Ομόφωνα εγκρίθηκε το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης προς την Οικογένεια του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, σε συνέχεια σχετικής ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. (συνεδρίαση της 27ης/12/2023), περί ηθικής και υλικής στήριξης της Οικογένειας του εκλιπόντος».