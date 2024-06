Σύμη: Ακόμα κανένα ίχνος του παρουσιαστή του BBC - «Μπορεί να τον δάγκωσε φίδι»

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ολόκληρη η Σύμη εξαιτίας της εξαφάνισης του διάσημου παρουσιαστή του BBC, Μάικλ ΜόσλεΪ, ο οποίος αγνοείται από το μεσημέρι της Τετάρτης (5/6).

Οι έρευνες που άρχισαν από την πρώτη στιγμή δεν έχουν αποδώσει καρπούς μέχρι στιγμής, με τις ελπίδες για κάποια ευτυχή κατάληξη να έχουν αρχίσει να μειώνονται.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό του γνωστού δημοσιογράφου συμμετέχουν στελέχη της ΕΛΑΣ, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού, που με τη βοήθεια ελικοπτέρου και drone «σαρώνουν» την περιοχή αναζητώντας κάποιο στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στα ίχνη του άνδρα.

Παράλληλα συνδράμουν εθελοντές ενώ στο νησί μετέβη σήμερα το πρωί και ένας εκπαιδευμένος σκύλος για αναζητήσεις ανθρώπων με τον χειριστή του καθώς και ένα κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου αποτελούμενο από πέντε αστυνομικούς.

Σημειώνεται πως στις έρευνες συμμετείχαν χθες 6 πυροσβέστες και 1 όχημα, ενώ υποστήριξη παρείχε η ομάδα χειριστών Συστήματος Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών «ΙΚΑΡΟΣ» από τη Ρόδο.

Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός αλλοδαπού, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου #Σύμη.

🚒🚒Επιχειρούν 6 #πυροσβέστες με 1 όχημα και η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» (drone) Ρόδου, ως συνδρομή στην ΕΛΑΣ.

🟠Συνδρομή παρέχει εθελοντική ομάδα του δήμου Σύμης. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 6, 2024

Την ίδια ώρα οι τοπικές Αρχές χρησιμοποιούν κάθε μέσο που έχουν στη διάθεσή τους για να εντοπιστεί ο Βρετανός παρουσιαστής. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην Daily Mail -της οποίας ο Μάικλ Μόσλεϊ είναι αρθρογράφος- «δεν υπάρχει κανένα απολύτως ίχνος του. Και αυτό σημαίνει ότι για εμάς τουλάχιστον, κάθε πιθανό σενάριο είναι ανοιχτό και διερευνάται». Σύμφωνα με την ίδια, «μπορεί να γλίστρησε, να σκόνταψε, να έπεσε, ακόμη και να τον δάγκωσε φίδι, μένοντας κάπου τραυματισμένος».

Το χρονικό της εξαφάνισης

Το πρωί της Τετάρτης (5/6) ο Μάικλ Μόσλεϊ και η σύζυγός του πήγαν μαζί με ένα φιλικό τους ζευγάρι στην παραλία Άγιος Νικόλαος. Γύρω στις 13:30 το μεσημέρι, ο 67χρονος παρουσιαστής είπε πως κουράστηκε εκεί και αποφάσισε να φύγει μόνος του , ξεκινώντας με τα πόδια, προκειμένου αρχικά να βρεθεί στην περιοχή Πέδι μέσω μονοπατιού, απόστασης περίπου ενός χιλιομέτρου, και στη συνέχεια να επέστρεφε σπίτι με λεωφορείο.

Η υπόλοιπη παρέα έφυγε από την παραλία στις 16:00 το απόγευμα και πήγανε στα σπίτια τους.Εκεί, όμως, διαπίστωσαν πως ο Μάικλ Μόσλεϊ έλειπε και άρχισαν να τον αναζητούν μόνοι τους στο νησί.

Στις 18:00 η γυναίκα από το φιλικό ζευγάρι, που διατηρεί σπίτι στον Γιαλό Σύμης, όπου και διέμεναν ο Μόσλεϊ και η σύζυγός του, πήγε στο αστυνομικό τμήμα και ζήτησε βοήθεια για να έρθει σε επικοινωνία με το Ιατρείο Σύμης προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο σενάριο να είχε μεταβεί εκεί ο 67χρονος.

Μετά από σχετική επικοινωνία, διαπιστώθηκε πως ο παρουσιαστής δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ στο ιατρείο. Τότε η γυναίκα προσκόμισε φωτογραφία του εξαφανισθέντα στο Α.Τ. Σύμης και στη συνέχεια αποχώρησε, λέγοντας ότι θα επιστρέψει σπίτι της και θα περιμένει λίγη ώρα ακόμη μήπως επιστρέψει ο παρουσιαστής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιπολικό του τμήματος έκανε μία πρώτη αναζήτηση στην περιοχή χωρίς όμως αποτέλεσμα. Γύρω στις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης, πήγαν στο αστυνομικό τμήμα, η σύζυγος του Μάικλ Μόσλεϊ μαζί με το φιλικό ζευγάρι που τους φιλοξενούσε και ρώτησαν εάν υπήρχε νεότερη ενημέρωση από το ιατρείο, διότι και οι ίδιοι δεν κατέστη δυνατόν, παρά τις προσπάθειές τους, στην ανεύρεσή του.

Απευθείας ενημερώθηκε τηλεφωνικώς το Λιμεναρχείο Σύμης και η Εθελοντική Ομάδα Ερευνών (ΕΔΟΚ) Σύμης και από κοινού με το Α.Τ. Σύμης, διενήργησαν αναζητήσεις στην περιοχή από στεριά και θάλασσα.

Τελικά, στις 09:00 το πρωί της Πέμπτης (6/6) η σύζυγος του Βρετανού παρουσιαστή πήγε ξανά στο αστυνομικό τμήμα και προέβη επίσημα στη δήλωση της εξαφάνισής του.

Ο Μάικλ Μόσλεϊ / Φωτ.: Facebook

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή που μίλησε στην Daily Mirror σχετικά με την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στο επίκεντρο βρίσκεται η περιοχή του μονοπατιού που εκτιμούν ότι θα ακολουθούσε ο Μάικλ Μόσλεϊ από την παραλία του Αγίου Νικολάου προς το Πέδι. Λόγω των πολλών ωρών που έχουν περάσει από τη στιγμή της εξαφάνισης, οι έρευνες έχουν επεκταθεί και σε άλλα μέρη του νησιού.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές είναι ο παρουσιαστής να γλίστρησε και να έπεσε, ίσως λόγω καρδιακής προσβολής κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ενώ κανένα ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται είτε να είχε κάποιο ατύχημα και να έπεσε από ύψος, είτε να τον δάγκωσε φίδι.

Η μαρτυρία στην ΕΡΤ: «Τον είδα να μιλάει με έναν ηλικιωμένο»

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ μια γυναίκα φέρεται να τον είδε για τελευταία φορά και η οποία μίλησε αποκλειστικά στο ΕΡΤNews. «14:20 φεύγω από το σπίτι μου να πάω στα δωμάτια και τον βλέπω δίπλα σε κάδους σκουπιδιών να μιλάει με κάποιον, κάπως ηλικιωμένο» περιέγραψε αρχικά η γυναίκα που φέρεται να τον είδε για τελευταία φορά πριν χαθούν τα ίχνη του.

«Ο άλλος που ήταν δίπλα του φορούσε ένα καρό πουκαμισάκι πολύ λεπτό», συνέχισε.

Μάλιστα η γυναίκα, μιλώντας στο ΕΡΤNews, διευκρίνισε ότι πρώτα τον είδε και αφού ξεκίνησε η αναζήτησή του και δημοσιοποιήθηκε η φωτογραφία του αντιλήφθηκε ότι αυτός ήταν ο Μάικλ Μόσλεϊ.

Ποιος είναι ο Μάικλ Μόσλεϊ

Ο Μάικλ Μόσλεϊ είναι πολύ γνωστός δημοσιογράφος, παραγωγός και παρουσιαστής που εργάζεται για το BBC από το 1985.

Είναι περισσότερο γνωστός ως παρουσιαστής τηλεοπτικών προγραμμάτων για τη βιολογία και την ιατρική και τις τακτικές εμφανίσεις του στο The One Show. Είναι, επίσης, οικοδεσπότης του podcast «Just One Thing» για την υγεία στο BBC και αρθρογράφος στην Daily Mail.

Ο 67χρονος Μόσλεϊ είναι υποστηρικτής της διαλείπουσας νηστείας και της δίαιτας χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες που έχει γράψει βιβλία που προωθούν την κετογονική δίαιτα.

Ο παρουσιαστής έχει λάβει πολλαπλές διακρίσεις για το έργο του και έχει τιμηθεί με το βραβείο Emmy.

Ο Δρ MόσλεΪ έχει τέσσερα παιδιά με τη σύζυγό του, Clare Bailey Mosley, η οποία είναι επίσης γιατρός, συγγραφέας και αρθρογράφος για θέματα υγείας.